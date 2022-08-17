Ученые нашли рыбу, по венам которой течет светящийся зеленым антифриз 17.08.2022, 14:02

Ее нашли в Гренландии.

Ученые, которые изучали глубины айсберга у берегов Гренландии, обнаружили рыбу, по венам которой течет светящийся зеленым антифриз. Результаты исследования опубликованы в журнале Evolutionary Bioinformatics, пишет «Хайтек».

Новое исследование показало, что молодь пестролистной рыбы-улитка (Liparis gibbus) содержала самые высокие уровни экспрессии антифризных белков, о которых когда-либо сообщалось.

Точно также, как антифриз регулирует температуру двигателя автомобиля в экстремальных условиях, некоторые виды эволюционировали, чтобы и у них была подобная защита. Особенно это актуально для тех животных, которые обитают в холодных средах обитания, например, в полярных водах у берегов Гренландии.

Участок исследования, где нашли Liparis gibbus. Изображение предоставлено Питером Крагом

«Протеины-антифризы прилипают к поверхности мелких кристаллов льда и замедляют или предотвращают их превращение в крупные и более опасные, — объясняет соавтор исследования Дэвид Грубер, научный сотрудник Американского музея естественной истории (AMNH). — Рыбы как с Северного, так и с Южного полюса независимо выработали эти белки».

Участок исследования, где нашли Liparis gibbus. Изображение предоставлено Питером Крагом

По данным Национального научного фонда, антифризные белки впервые обнаружили у некоторых антарктических рыб почти 50 лет назад. В отличие от некоторых хладнокровных видов рептилий и насекомых, рыбы не могут выжить, когда жидкости их организма замерзают.

«Тот факт, что разные антифризные белки развились независимо в ряде разных и не тесно связанных рыб, показывает, насколько они важны для выживания этих организмов в экстремальных средах обитания», — рассказал Джон Спаркс, куратор Отдел ихтиологии AMNH и соавтор исследования.

Liparis gibbus производят белки-антифризы «как и любые другие, а затем выделяют их в кровоток. Однако исследование показало, что у особей этого вида содержит самые высокие уровни экспрессии антифризных белков, которые наблюдали ученые.

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