«Можно было бы и новое купить, но за какие шиши?» 17.08.2022, 14:13

Как белорусские мамы собирают детей в школу.

Сборы в школу – всегда стресс как для детей, так и для их родителей. Первые, как правило, учиться не хотят, а вторые – гадают, как купить ребенку обновки. Чтобы и всю зарплату не потратить, и ребенок был одет не хуже других.

Портал Tochka.by поговорил с белорусскими мамами: что купили детям, во сколько все это обошлось и на чем получилось сэкономить.

«Почти ничего в этом году не купила»

У жительницы города Кировска Елены трое детей – один ходит в школу, в 9 класс.

«Конечно, в таком возрасте дети растут активно. Многие вещи с прошлого года стали маленькими. Но и купить новое я не могу», – рассказывает Елена.

Канцелярские принадлежности собеседница еще не покупала. Но планирует потратить на них примерно 60 рублей.

«Это ж не только ручки там и тетрадки, еще куча всяких пособий для отдельных предметов, контурная карта, дневник и прочее».

Что касается прошлогодней одежды, то некоторые вещи все же придется донашивать и в этом году. С большего – сидят нормально.

«Примерили на прошлой неделе – нормально. Брюки были подшиты – отпорю, две рубашки сели нормально, потому что сын немного сбросил веса, пиджак тоже хорошо сел. Можно было бы и новое купить, но за какие шиши?».

«За туфли отдала 150 рублей»

Из обновок ребенку Елена купила только туфли. Отдала за них 150 рублей.

«Была в Минске, там и купила. Здесь выбор не очень. Если нужны брюки – то покупаю на рынке. А рубашки – в универмаге, белорусские».

Что касается помощи от государства, Елена как многодетная мама получила выплату в 90 рублей.

«Даже на обувь не хватило. Но и за эти деньги спасибо, те же тетради можно приобрести».

По словам Елены, собрать ребенка нынче стало дорого.

«В лучшем случае сейчас 700 рублей нужно, чтобы с нуля дитенка одеть. В младших классах уходило больше денег, ребятам постарше не так много всего нужно. Но, в любом случае, это всегда большие траты. Если по ценам отдельно посмотреть – брюки на рынке 60 рублей сейчас стоят, рубашка – рублей 40, а их две нужно. Туфли – 150 рублей. Вот и сложите, рублей 700 с рюкзаком и курткой-ветровкой понадобилось бы».

«Спасибо сестре за поддержку»

Елена говорит, что с ее зарплатой она сама никогда не собрала бы детей на учебу.

«У меня в месяц получка 550 рублей. Это еще сестра помогает – рюкзак купила сыну моему, то еще что-то купит. Если кто-то отдает ненужные вещи – тоже забираю, потому что это экономия».

Собеседница рассказывает, что вторые комплекты одежды она часто приобретает уже в октябре, а то и в ноябре. Потому что тогда дешевле.

«А вот магазинов низких цен у нас нет в городке. Потому скидки приходится караулить, чтобы как-то сэкономить. Б/у вещами не брезгую: что на «Куфаре» покупаю, что в секонд-хенде. Если купить все новое с нуля – это ужас. Где такие деньги брать?».

А как же цветы учителю на 1 сентября? Елена говорит, что в этом году принято решение на них не тратиться.

«Мы решили подарить один большой букет преподавателю, так будет выгоднее. То есть скинуться всем. С каждого по цветку – и получится хороший большой и красивый букет», – отмечает Елена.

Цены выросли

Лидия живет в Минске, у нее один ребенок – зовут Матвей, в этом году он идет в 8 класс.

«К школе активно готовимся, почти уже все купили. Туфли с кроссовками, спортивный костюм и осеннюю куртку».

По словам собеседницы, ценник по сравнению с прошлым годом немного подрос на школьные товары. Но одевать детей к 1 сентября всегда было накладно.

«Туфли в «Мегатопе» «потянули» на 140 рублей. На вторую пару была акция – минус 50% от стоимости. Взяли за 40 рублей. Еще две рубашки приобрели в ЦУМе – 74 рубля. Это со скидкой в 35%. Брюки спортивные – 70 рублей, куртка – 110 рублей».

Как отмечает Лидия, каждый год она тратит примерно 700 рублей на сборы ребенка.

«В этом году еще понадобились новые очки для зрения – больше 300 рублей отдали. Только канцелярку почти не нужно, чисто тетради, – хоть на чем-то немного сэкономим, хотя экономией это не назовешь».

Белорусское – дешевле

Лидия говорит, что для ребенка старается покупать товары и одежду белорусского производства.

«Она и качества неплохого, и по цене приемлемо. Если рубашки – то «ELIZ», если штаны – то «Калінка». И караулим скидки. Универмаг «Беларусь», ЦУМ и ГУМ – наше спасение. В выходные у них всегда все на порядок дешевле».

«Школьная форма – лишняя трата»

В этом году решением Минобразования во всех школах введена для учеников форма. Лидия считает, что ее можно было и не вводить, потому что сейчас дети с большего одеты хорошо.

«Это не как в наши 90-е, вынашивали по многу лет, младшие носили за старшими. И разница была в одежде колоссальная – дети различались. Кто побогаче – тот лучше одет, кто беднее – хуже. Считаю школьную форму – лишней тратой денег. Но раз есть такое решение – то будем следовать. А потому плюс 45 рублей за жилетку с белой каемочкой и отличительный школьный значок».

«Компания выдала по 275 рублей на детей»

По словам молодой мамы, зарплаты ни одному среднестатистическому белорусу не хватит, чтобы одеть своего ребенка.

«Потому акции – хорошо. Плюс помощь от работы. Нам в офисе всем мамам дали к 1 сентября по 275 рублей на школьные принадлежности. Часть от профсоюза и часть из бюджета компании. Считаю, что это хорошая поддержка для родителей».

Хотя полностью собрать ребенка к школе за август у Лидии ни разу не получилось.

«Потом на собрании выяснится, что еще что-то надо докупить. То тетрадей не хватит. А потому с сентябрьской зарплаты в любом случае буду еще докупать что-то сыну», – подытоживает она.

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