Cиноптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности
- 17.08.2022, 14:19
Термометры покажут до +32 градусов.
В четверг, 18 августа, в Беларуси ожидается небольшая облачность. Будет преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.
Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный слабый до умеренного.
Ночью термометры покажут 15-20 выше нуля, днем воздух прогреется до +27...+32. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.