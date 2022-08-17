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Cиноптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

  • 17.08.2022, 14:19
Cиноптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

Термометры покажут до +32 градусов.

В четверг, 18 августа, в Беларуси ожидается небольшая облачность. Будет преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный слабый до умеренного.

Ночью термометры покажут 15-20 выше нуля, днем воздух прогреется до +27...+32. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

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