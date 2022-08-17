Белорусский айтишник просит защитить свой картофельный бизнес в России 11 17.08.2022, 14:34

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Владелец известной компании предложил повысить таможенные пошлины на импортную продукцию.

Крупнейший российский производитель картофельных хлопьев «Максим Горький плюс», которого с 2018 года контролируют белорусы Сергей Гвардейцев и Виталий Соболь, просит повысить таможенные пошлины на импортную продукцию, пишет Office Life.

В письме в российский Минсельхоз, которое также подписали еще три переработчика картофеля, указывается, что из-за укрепления российского рубля и роста цен на сырой картофель резко сократился экспорт российской продукции и, наоборот, значительно выросла ценовая конкурентоспособность импорта. Из-за этого «Максим Горький плюс», на которого приходится около 70% производства на рынке, вынужден был уменьшить продажи за рубеж и складировать не реализованную российским контрагентам продукцию.

В преддверии нового сезона российские компании просят регулятора увеличить ввозные пошлины на импорт картофельных хлопьев с сегодняшних 5−12% до не менее 32%.

«Максим Горький плюс», являющийся крупным поставщиком полуфабрикатов для производителей чипсов и продуктов быстрого приготовления («Юнилевер Русь», «Нестле Россия», «Русскарт», «Доширак Коя» и другие), был приобретен белорусами Сергеем Гвардейцевым и Виталием Соболем в 2018 году у российского миллиардера Александра Лебедева. Гвардейцев — основатель IT-компании Itransition. Соболь — владелец картофелевыращивающих и перерабатывающих компаний «Агроцентр Сула» и «Сула плюс». Сергей Гвардейцев, которому в «Максим Горький плюс» принадлежит 70%-я доля, постоянно проживает в Латвии.

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