В Гомельской области нашли «радиоактивные» ягоды 1 17.08.2022, 14:42

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В некоторых нормы по цезию-137 превышены в 14–17 раз.

В ягодах, собранных в отдельных районах Гомельской области, обнаружили превышение нормы по цезию-137 в 14–17 раз, пишет «Позiрк».

Так, уровни содержания цезия-137 в пробах черники и варенья из нее доходили в некоторых случаях до 3.217 Бк/кг (Кормянский район) при допустимом уровне 185 Бк/кг, а в грибах — до 5.427 Бк/кг (Буда-Кошелевский район) при нормативе 370 Бк/кг.

Самый чистый продукт леса — березовый сок. В нем в 2021 и 2022 годах превышение норм по цезию-137 не обнаружили.

Превышение уровня радиации зарегистрировано в 11 районах Гомельской области: Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком, Рогачевском и Чечерском.

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