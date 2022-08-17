Ученые нашли способ создать кислород на Марсе 2 17.08.2022, 14:54

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Сделан еще один шаг к колонизации Красной планеты.

Кислород на Марсе нужен не только для дыхания, но и для производства топлива и другого важного сырья для будущих колонистов, пишет «Фокус».

Португальские ученые, в рамках нового исследования, предложили свой способ добычи кислорода на Марсе из местного углекислого газа. Для этого они предлагают использовать холодную плазму. Эксперименты доказывают, что данная технология будет эффективно работать в условиях Красной планеты, сообщает Gizmodo.

Пока что точно не известно, когда состоится первый пилотируемый полет на Марс и первые астронавты ступят на поверхность Красной планеты. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявлял, что сможет отправить человека на Красную планету уже в конце этого десятилетия. Но в NASA делают более прагматичные прогнозы и говорят о первом полете не раньше середины 2030-х, а может даже в начале 2040-х годов.

Марс, мягко говоря, не очень гостеприимная планета для человека. На планете присутствуют постоянные перепады экстремальных температур, разреженная атмосфера не защищает от космического и солнечного излучения, да к тому же здесь нет кислорода, пригодного для дыхания.

Марс, мягко говоря, не очень гостеприимная планета для человека. На планете присутствуют постоянные перепады экстремальных температур, разреженная атмосфера не защищает от космического и солнечного излучения, да к тому же здесь нет кислорода, пригодного для дыхания

Но, чтобы решить эту проблему, ученые из Лиссабонского университета, Португалия, решили провести лабораторный эксперимент, чтобы проверить свой способ получения кислорода на Марсе с помощью холодной плазмы.

Для того, чтобы выжить на Красной планете будущим колонистам придется использовать местные ресурсы. Серди таких ресурсов — углекислый газ, который составляет 95% местной атмосферы. Португальские ученые предложили способ добычи кислорода из углекислого газа с помощью холодной плазмы. Кислород, пригодный для дыхания, можно добыть путем расщепления углекислого газа на углерод и кислород.

Ученые из Лиссабонского университета, Португалия, решили провести лабораторный эксперимент, чтобы проверить свой способ получения кислорода на Марсе с помощью холодной плазмы

«Условия на Марсе, можно сказать, идеальны для того, чтобы с помощью плазмы можно было добывать полезные для человека химические вещества. Состав атмосферы, давление, температура на Марсе, все это играет на руку процессам с использованием холодной плазмы. В лаборатории мы создали марсианские условия и оказалось, что у будущих колонистов будет возможность с помощью плазмы добывать кислород на месте», — говорит Васко Гуэрра из Лиссабонского университета.

Стоит напомнить, что кислород на Марсе уже производили из углекислого газа. Конечно же это сделали не люди, а марсоход Perseverance с помощью своего прибора MOXIE. Космическому аппарату удалось добыть примерно 5 граммов кислорода из атмосферы Марса.

Кислород на Марсе уже производили из углекислого газа. Конечно же это сделали не люди, а марсоход Perseverance с помощью своего прибора MOXIE. Космическому аппарату удалось добыть примерно 5 граммов кислорода из атмосферы Марса

«NASA тогда лишь проверило возможность создания кислорода из углекислого газа. Это возможно, но сейчас нужно думать над тем, как масштабировать этот процесс, чтобы добывать большое количество кислорода, необходимого для дыхания», — говорит Гуэрра.

По словам ученого, добытый на самом Марсе кислород можно использовать не только для поддержания жизнедеятельности людей, но и для производства ракетного топлива.

«С помощью нашей технологии можно создавать нужные химические элементы на Марсе для того, чтобы использовать их для производства сырья, удобрений, топлива, строительных материалов. То есть будущие колонисты на месте будут использовать необходимые им ресурсы для жизни. Люди получат огромную выгоду от того, что смогут разделять марсианскую атмосферу на составные элементы», — говорит Гуэрра.

По словам ученого, новая технология еще требует доработки и дальнейших исследований, но в будущем люди, прибывшие на Красную планету, смогут ею воспользоваться.

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