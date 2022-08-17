Главному мифу Путина конец 5 17.08.2022, 15:08

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Фото: Getty Images

Что вскрыли взрывы в оккупированном Крыму.

Взрывы на военных объектах в оккупированном Крыму — это не просто удар по арсеналам оружия

Уверен, это еще и конец крымской «сакральности», миф о которой насаждается российской пропагандой и лично Владимиром Путиным с первых дней аннексии полуострова.

Все современное российское политическое устройство базируется на этой самой «сакральности». Оккупация Крыма позволила Владимиру Путину сыграть на псевдопатриотических эмоциях большой части российского населения и начать куда более интенсивно, чем раньше, закручивать гайки, — пишет украинский публицист Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Миф о российской парламентской оппозиции окончательно испарился: за аннексию Крыма голосовали представители всех представленных в Государственной думе политических партий, а единственного депутата, осмелившегося проголосовать против — Илью Пономарева — предали обструкции и принудили к эмиграции.

А ведь еще в декабре 2011 года, всего за два с половиной года до аннексии, участники протестов на Болотной площади выступали против фальсификации итогов парламентских выборов, против того, что у выдвиженцев «Справедливой России», по их мнению, незаконно отобрали депутатские мандаты.

В 2014 году было уже совершенно неважно, от какой партии избран депутат — от «Единой России», «Справедливой России» или ЛДПР. А в 2022 году несменяемый лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — один из главных и наиболее ярых сторонников «спецоперации».

При этом устойчивость российского «нового порядка» подразумевала стабильность в Крыму. Кремль предпочитал скрывать, что превращает украинский курорт в российскую военную базу.

Напротив, всячески поощрялась информация о развитии крымского туризма, опровергались сообщения об истощении водных ресурсов полуострова (в противоположность постоянным заявлениям российских и марионеточных крымских руководителей о том, что днепровская вода «не нужна», оккупанты сразу же после захвата Херсонской области запустили Северо-Крымский канал).

Представить себе Крым, на территории которого будут рваться снаряды, думаю, было совершенно невозможно — по крайней мере, постоянным зрителям российского телевидения.

И вот этот образ стабильного Крыма рухнул у всех на глазах. Если после взрывов на военном аэродроме под Саками российские официальные лица еще могли говорить о неосторожном курении рядом с военными самолетами, то теперь говорят о диверсиях. А где диверсии — там и диверсанты.

Получается, что пресловутые российские спецслужбы, постоянно кого-то «отлавливавшие», приписывавшие диверсии кинорежиссерам и журналистам, раскручивавшие дела ради «звездочек» на погонах и помощи пропагандистам, настоящих «вредителей» обезвредить не смогли? И создали дополнительные трудности собственным военным, которые какой уже месяц продолжают утюжить юг и восток Украины, но несмотря на разрушения и жестокость, так и не могут добиться серьезных результатов.

И удивляться тому, что доблестные российские чекисты «не справились», не приходится. Потому что «кошмарить» бизнес и придумывать обвинения Олегу Сенцову или Владиславу Есипенко — совсем не то же самое, что предотвращать настоящее уничтожение российских военных объектов.

По итогам нескольких летних крымских дней, похоже, можно утверждать, что ФСБ России может соревноваться в «эффективности» и способности реагировать на настоящие вызовы с армией России.

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