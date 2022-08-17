«Крумкачы» предложили Маску купить их вместо «Манчестер Юнайтед» 2 17.08.2022, 15:02

Белорусский футбольный клуб иронично отреагировал на шутку миллиардера.

Илон Маск написал в Twitter, что планирует купить себе футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Спустя короткое время бизнесмен добавил, что это была шутка, так как он не покупает футбольные клубы.

На пост Маска быстро и иронично отреагировал белорусский футбольный клуб «Крумкачы».

«Кто думает о «МЮ», если у тебя есть «Крумкачы»? Из Беларуси. Откуда? Беларусь! И на вершине лиги! Больше трофеев, чем у «Юнайтед» в этом сезоне», — написали белорусские футболисты.

І ў чым мы не маем рацыю?! pic.twitter.com/DL34ISjlhf — НФК «Крумкачы» (@krumkachy) August 17, 2022

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