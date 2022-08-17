Главный тренер БАТЭ ушел в отставку 1 17.08.2022, 15:36

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Александр Михайлов

Сезон у футбольного клуба из Борисова идет неудачно.

Главный тренер БАТЭ Александр Михайлов ушел в отставку. Как сообщает клубная пресс-служба, в среду он провел последнюю тренировку с командой, после чего объявил о своем решении футболистам и руководству клуба.

Михайлов был главным тренером БАТЭ с января 2022 года. До этого 37-летний специалист работал с дублем.

У тренера возник конфликт с рядом футболистов и болельщиками. Также команда неудачно выступает в чемпионате Беларуси и вылетела из еврокубков.

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