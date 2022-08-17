Экономист: Логистические цепочки разрушаются 17.08.2022, 16:06

И в такой ситуации возможны временные перебои с какими-то товарами.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило отменить ограничения на продажу отдельных видов товаров в Беларуси. Если поправки в закон будут одобрены, у субъектов торговли появится возможность выставлять лимит на покупку товаров «в одни руки».

Необходимость снять запрет МАРТ объясняет «целями недопущения на потребительском рынке республики дефицита продовольственных товаров и обеспечения национальной продовольственной безопасности».

«Филин» поинтересовался у экономиста Льва Марголина, насколько целесообразен этот шаг и какова вероятность возникновения дефицита продуктов в стране.

— Возможность такого ограничения не означает, что это ограничение на самом деле будет. Это просто определенный инструмент. А учитывая ситуацию, в которой сейчас находится потребительский рынок, думаю, это не будет лишним.

Поставщики у Беларуси меняются, логистические цепочки разрушаются, приходится искать новые. И, конечно, в такой ситуации возможны временные перебои с какими-то товарами.

Что меня удивило в этой ситуации — это то, что наше министерство и вообще наше правительство никогда не заморачивались с законным, легитимным оформлением тех или иных вещей, которые они делали. У нас без всякого постановления МАРТа в любом магазине народ потребует: «Сахар кончается, давайте по два килограмма в руки». И будут как миленькие отпускать.

Поэтому здесь можно только поздравить Министерство, что оно решило заранее подстраховаться, постелить соломку, но надеется все-таки, что этим инструментом пользоваться не придется.

Прежде всего, такой прием в какой-то степени сбивает ажиотаж и возмущение со стороны народа. Ведь каждому кажется, что если чего-то не хватает, то это именно потому, что тот, кто стоял перед вами взял больше. Вот МАРТ и дает такой инструмент магазинам и продавцам, чтобы те могли гасить такие вспышки в самом зародыше, не допуская их распространения.

И тут действительно, если где-то вдруг в магазине сахар пропадает — это чаще всего либо нерасторопность самой торговой сети, либо местный локальный ажиотаж.

Большую часть товаров потребительского спроса мы обеспечиваем себе сами. То, что у нас импортировалось, это обычно экзотические фрукты-овощи либо продукция электронной промышленности — то есть то, без чего можно жить.

Поэтому люди, которые понимают, что по-хорошему для жизни нужен хлеб, сахар, соль, крупы, мука и так далее, могут быть спокойны. Думаю, что дефицита по этим товарным позициям в Беларуси не будет.

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