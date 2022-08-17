Ученые рассказали, зачем австралийские аборигены использовали бумеранги 2 17.08.2022, 16:14

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Открытие подняло вопрос, о котором очень редко говорили археологи.

Ученые из Университета Гриффита (Австралия) продемонстрировали многоцелевое использование бумерангов коренными народами Австралии. Оказалось, эти предметы из твердой древесины нужны были в том числе для ретуши — придания формы краям каменных орудий путем нанесения мелких сколов. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, ученые объединили археологические данные и экспериментальную археологию, чтобы изучить забытое использование бумерангов, пишет Nakede science.

Бумеранг — метательное орудие, обладающее уникальной аэродинамической формой, которая позволяет повышать дальность броска и/или способствует возвращению к месту запуска. Древнейшие бумеранги появились еще позднем палеолите, о чем свидетельствуют наскальные изображения во Франции. Подобные рисунки возрастом 50 тысяч лет обнаружили и в Австралии.

Бумеранги известны как боевое или охотничье оружие, однако, анализируя микроскопические следы на поверхности бумерангов, найденных на раскопках со всех штатов Австралии, ученые выяснили, что применение этого инструмента было куда шире. Оказалось, бумеранги имели много функций, связанных с повседневной деятельностью коренных народов: например, их использовали как приспособления для ретуши каменных орудий.

Ученые провели эксперименты с копьями древних бумерангов, которые изготовили вручную из твердой древесины. Эти инструменты показали себя крайне эффективными при придании формы каменным орудиям. Авторы также исследовали износ поверхностей бумерангов после обработки камня. Как выяснилось, воздействия износа на бумеранги сравнимы с теми, что наблюдались на палеолитических костяных инструментах для ретуши, возраст которых превышает 200 тысяч лет.

Исследование восполняет пробел в данных об изготовлении каменных орудий народами Австралии. Кроме того, новые данные выявили глубокую функциональную связь между костяными и деревянными предметами. Эта тема крайне редко поднималась в археологическом контексте.

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