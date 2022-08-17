Появилось видео с последствиями удара HIMARS по базе оккупантов в Новой Каховке 2 17.08.2022, 16:19

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ВСУ нанесли прицельный удар по врагу.

Российские оккупанты показали последствия ракетного удара ВСУ по их базе во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский, пишет «Новое время».

На нем видны несколько разрушенных зданий, в которых располагались захватчики, и много единиц сгоревшей военной техники ВС РФ.

Согласно данным самих россиян, в результате удара, который был нанесен украинскими военными с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, ликвидированы 12 оккупантов, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

«Вот все, что осталось от нашей хаты. А вон, вдалеке — все, что осталось от связистов. Били четко по нам», — прокомментировал разрушения один из выживших захватчиков.

В то же время, когда именно был нанесен удар, последствия которого запечатлены на видео, не уточняется.

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