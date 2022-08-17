Путин тайно сменил командующего Черноморским флотом 12 17.08.2022, 16:28

5,840

Официальных комментариев о назначении нового командующего пока нет.

Во временно оккупированном украинском городе Севастополь членам военного совета Черноморского флота РФ представили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в среду, 17 августа.

«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», – заявил собеседник агентства и добавил, что сейчас Соколов «принимает дела».

Другой источник, знакомый с ситуацией и лично с Соколовым, сказал, что в условиях так называемой «спецоперации» «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

Официальных комментариев о назначении Соколова пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».