Путин тайно сменил командующего Черноморским флотом

Путин тайно сменил командующего Черноморским флотом12
- 17.08.2022, 16:28
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Официальных комментариев о назначении нового командующего пока нет.
Во временно оккупированном украинском городе Севастополь членам военного совета Черноморского флота РФ представили нового командующего – вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в среду, 17 августа.
«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», – заявил собеседник агентства и добавил, что сейчас Соколов «принимает дела».
Другой источник, знакомый с ситуацией и лично с Соколовым, сказал, что в условиях так называемой «спецоперации» «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».
Официальных комментариев о назначении Соколова пока нет.