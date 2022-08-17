Очереди из легковушек на границе с Польшей бьют рекорды 11 17.08.2022, 16:35

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Сколько времени занимает проезд?

Огромные очереди из грузовиков на границах ЕС и Беларуси исчезли приблизительно месяц назад, в то время как очереди из легковушек продолжают расти. В пиковые часы на выезд из Беларуси ждут по несколько сотен легковых авто, пишет «Наша Нiва».

Польша

Наиболее напряженной ситуация выглядит в пункте пропуска «Берестовица-Бобровники», там 16 августа был установлен рекорд.

По состоянию на 14 часов дня и на 20 часов вечера в очереди на выезд из страны стояло более 500 авто.

Люди, которые часто ездят через границу, оценивают, что в такой очереди придется провести более суток. По их словам, даже если на границе собирается по 200-300 легковушек, пересечение занимает от 20 часов.

Для справки: пропускная способность ПП «Берестовица-Бобровники» составляет 500 легковушек в сутки, но Госпогранкомитет регулярно предоставляет сведения о том, что польская сторона не выполняет свои обязанности.

Помимо «Берестовицы», достаточно напряженной ситуция выглядит в пункте пропуска «Брест-Тересполь». Там в течение прошлых суток в очереди на выезд стояли около 200 легковушек. В специальных чатах путешественники делятся информацией, что пересечение границы в одну сторону через этот пункт в отдельных случаях занимало более 30 часов.

Литва

На литовском направлении наибольшие очереди собираются в пунктах пропуска «Каменный лог» и «Привалка».

Вчера в пиковые часы в «Каменном Логе» насчитывалось более 120 легковушек, а в «Привалке» — более 100.

Латвия

На латвийском направлении очереди из легковушек, как правило, отсутствуют.

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