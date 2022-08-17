Что будет с Херсоном? 4 17.08.2022, 16:48

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Есть два возможных сценария.

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что военные РФ, которые сейчас находятся в Херсоне и области, могут действовать по одному из двух сценариев: начнут оборону или постараются откинуть ВСУ. Об этом он рассказал во время эфира на «24 канале».

«Есть два возможных сценария. Первый - просто перейти сразу к обороне. Второй - постараться еще отбросить Вооруженные Силы Украины вглубь непосредственно в Запорожскую, Николаевскую области и захватить полностью всю административную границу Херсонской области», – говорит Смирнов, добавляя, что оккупанты уже начали осуществлять разведку боем и с помощью беспилотников.

Он отметил, что если россияне потеряют территории, которые им удалось оккупировать на юге, для них это будет большим ударом.

Некоторые военные эксперты допускают, что войска РФ самостоятельно покинут Херсон и отступят.

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