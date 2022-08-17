Россия провалила подготовку резервистов для войны против Украины 1 17.08.2022, 16:51

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В прошлом году Минобороны РФ провело учения с участием 38 тысяч резервистов.

Однако воевать в Украине согласилось не более 8000 человек.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Украины.

Программа БАРС — боевой армейский резерв специальный, имела целью подготовить резервистов для участия в войне против Украины. Участие в этом проекте рассматривалось службой «на полставки».

«В государственных российских СМИ бойцов Барса называют „добровольцами“, хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Однако по факту, вместо военных контрактов идет оформление по договору, без указания нанимателей и плательщиков. Официально эта структура не входит в Минобороны РФ, а члены такой группировки имеют сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег.

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