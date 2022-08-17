Журналист Денис Ивашин перед судом выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!» 2 17.08.2022, 17:17

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Денис Ивашин

И смог сказать несколько слов матери.

17 августа началось второе заседание закрытого процесса над журналистом Денисом Ивашиным в Гродно. Стали известны подробности первого дня суда: узник выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!» и успел коротко переговорить с матерью, сообщает «Радыё Свабода».

Мать Дениса Людмила Ивашина рассказала о «моменте, который останется самым ярким пятном на всю жизнь». 15 августа она пришла к зданию областного суда заранее в надежде увидеть сына. Вскоре она издали заметила, как к боковому входу подъехала служебная машина и через какое-то время оттуда вывели Дениса.

«Как бы описать свое состояние… я отключилась полностью, я видела только Дениса. Я кричу «Сынок, я тут!» Он услышал и ответил: «Мама, у меня все хорошо! Не переживай! Мы победим». Я дальше кричу ему: «Держись, все будет хорошо!» Это такая эйфория. Его резко наклонили вниз, руки за спину. Я еще закричала им: «Аккуратней там», у меня отключились все рефлексы (самосохранения)», — вспоминает Людмила Ивашина.

Это первый раз, когда она сумела увидеть сына почти за полтора года. Она волнуется, что тот выглядел слишком бледным, но в целом почти не изменился за время заключения.

Когда женщина подошла под главный вход здания суда, то увидела группу поддержки Дениса. Незнакомые люди заговорили с ней на иностранном языке. Оказалось, что это дипломаты европейских стран, которых она не ожидала увидеть.

«Одна из них стала говорить на русском языке с акцентом: «Нас здесь четверо, но мы представляем весь Евросоюз, мы следим за каждым шагом судьбы Дениса. Мы вас очень поддерживаем». Это настолько приятно, это дает крылья», — пересказывает мать подсудимого.

Потом к ним подошли сотрудники государственного телевидения. Людмила Ивашина рассказала, что в опубликованную запись попал не весь разговор. Например, мать в начале разговора громко представилась. На вопрос сотрудницы, не стыдно ли ей за сына, она ответила: «Я очень горжусь своим сыном и горжусь, что он не такой, как вы».

Людмила Ивашина уже писала жалобы на государственную сотрудницу Ксению Лебедеву, так как та ранее показала в своем сюжете квартиру Ивашиных. В документах на обыск указано, что силовики не вели видеосъемку. Откуда в сюжете взялись кадры частного жилья, загадка. Матери журналиста, по ее словам, пришли отписки с телевидения и прокуратуры, без объяснений в ответ на ее вопрос.

Также стало известно, что Денис вне заседания суда в коридоре выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!».

Когда близкие стояли в коридоре суда, процесс уже начался, они услышали гул. Оказалось, что это работает «глушилка», чтобы никто в коридоре не мог услышать, что говорят на закрытом процессе в зале.

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