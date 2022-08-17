закрыть
17 августа 2022, среда, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналист Денис Ивашин перед судом выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!»

2
  • 17.08.2022, 17:17
  • 1,972
Журналист Денис Ивашин перед судом выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!»
Денис Ивашин

И смог сказать несколько слов матери.

17 августа началось второе заседание закрытого процесса над журналистом Денисом Ивашиным в Гродно. Стали известны подробности первого дня суда: узник выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!» и успел коротко переговорить с матерью, сообщает «Радыё Свабода».

Мать Дениса Людмила Ивашина рассказала о «моменте, который останется самым ярким пятном на всю жизнь». 15 августа она пришла к зданию областного суда заранее в надежде увидеть сына. Вскоре она издали заметила, как к боковому входу подъехала служебная машина и через какое-то время оттуда вывели Дениса.

«Как бы описать свое состояние… я отключилась полностью, я видела только Дениса. Я кричу «Сынок, я тут!» Он услышал и ответил: «Мама, у меня все хорошо! Не переживай! Мы победим». Я дальше кричу ему: «Держись, все будет хорошо!» Это такая эйфория. Его резко наклонили вниз, руки за спину. Я еще закричала им: «Аккуратней там», у меня отключились все рефлексы (самосохранения)», — вспоминает Людмила Ивашина.

Это первый раз, когда она сумела увидеть сына почти за полтора года. Она волнуется, что тот выглядел слишком бледным, но в целом почти не изменился за время заключения.

Когда женщина подошла под главный вход здания суда, то увидела группу поддержки Дениса. Незнакомые люди заговорили с ней на иностранном языке. Оказалось, что это дипломаты европейских стран, которых она не ожидала увидеть.

«Одна из них стала говорить на русском языке с акцентом: «Нас здесь четверо, но мы представляем весь Евросоюз, мы следим за каждым шагом судьбы Дениса. Мы вас очень поддерживаем». Это настолько приятно, это дает крылья», — пересказывает мать подсудимого.

Потом к ним подошли сотрудники государственного телевидения. Людмила Ивашина рассказала, что в опубликованную запись попал не весь разговор. Например, мать в начале разговора громко представилась. На вопрос сотрудницы, не стыдно ли ей за сына, она ответила: «Я очень горжусь своим сыном и горжусь, что он не такой, как вы».

Людмила Ивашина уже писала жалобы на государственную сотрудницу Ксению Лебедеву, так как та ранее показала в своем сюжете квартиру Ивашиных. В документах на обыск указано, что силовики не вели видеосъемку. Откуда в сюжете взялись кадры частного жилья, загадка. Матери журналиста, по ее словам, пришли отписки с телевидения и прокуратуры, без объяснений в ответ на ее вопрос.

Также стало известно, что Денис вне заседания суда в коридоре выкрикнул «Жыве Беларусь! Слава Украине!».

Когда близкие стояли в коридоре суда, процесс уже начался, они услышали гул. Оказалось, что это работает «глушилка», чтобы никто в коридоре не мог услышать, что говорят на закрытом процессе в зале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип