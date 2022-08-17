Главным тренером БАТЭ может стать Игорь Криушенко? 2 17.08.2022, 17:31

Игорь Криушенко

Фото: pressball.by

С ним уже встречался председатель правления футбольного клуба.

Главным тренером футбольного клуба БАТЭ может стать Игорь Криушенко. По сведениям «Трибуны», с ним уже встречался председатель правления футбольного клуба Андрей Капский.

Речь шла о возможном назначении. Произошло это во вторник, а в среду главный тренер Александр Михайлов подал в отставку. К ближайшему матчу команду готовит старший тренер Сергей Зеневич.

Криушенко 58 лет. Он работал с БАТЭ в 2005-2007 годах. Его сменил Виктор Ганчаренко, который и привел команду к ее звездному часу. Игорь Криушенко был главным тренером национальной сборной Беларуси (2017-2019), работал с минским «Динамо», «Торпедо-БелАЗ».

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