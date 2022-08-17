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Эксперт: Экономическая ситуация является кандидатом на звание худшей в истории

  • 17.08.2022, 17:42
Эксперт: Экономическая ситуация является кандидатом на звание худшей в истории

События белорусской экономики, происходящие в последнее время, не перестают удивлять.

Известно о снижении ВВП и росте инфляции, причиной которой МАРТ накануне назвал «удорожание непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому».

«Салідарнасць» поговорила об этом со старшим научным сотрудником BEROC, доктором экономических наук Львом Львовским.

Эксперт соглашается с причиной инфляции, которую оглашает МАРТ. Однако, по мнению эксперта, она не является единственной.

— Есть сразу несколько причин, самую главную выделить сложно. Это и ослабление белорусского рубля к российскому, и санкции, которые приводят к удорожанию логистики — финансовой и физической, — и просто нестабильность, которая вызывает повышенные инфляционные ожидания, — отмечает Лев Львовский.

При этом есть причины, которые работают и против инфляции. Одна из них, как ни странно, это то, что мы импортируем не только из России, но и из других стран. Из-за валютных регуляций в России белорусский рубль хоть и ослаб к российскому, но к иностранным валютам — евро и доллару — он не особо слаб.

Таким образом, из Европы мы получаем меньше инфляции, благодаря тому, что российский рубль регулируется административными мерами. Отчасти сдерживать инфляцию помогают и санкции, которые затрагивают наш и российский импорт. В России импорт падает гораздо быстрее, чем экспорт — это тоже укрепляет российский рубль и, соответственно, отчасти белорусский.

И последняя, потенциально-важная причина, которая будет играть против инфляции в ближайшем будущем — это депрессия спроса.

Из-за падения нашего ВВП и покупательской способности, наблюдается депрессия спроса, что тоже немного остужает рост цен.

Эксперт также считает, что в ближайшем будущем Беларусь ждет важный момент, однако неизвестно, реализуется ли он. Львовский отмечает, что правительство и Нацбанк вернулись к практикам необеспеченной эмиссии.

— Пока что это не рекордная историческая эмиссия, и она не выливается в гиперинфляцию. Но мы помним историю Беларуси, когда такая эмиссия заходила слишком далеко и выливалась в острую инфляцию. Насколько хватит ресурсов, насколько правительство будет урезать расходы или же они снова прибегнут к масштабной эмиссии — мы пока не знаем. Но это потенциальный фактор риска.

Экономист говорит, что прогнозировать инфляцию к концу года сложно. При этом он считает, что ее можно будет удержать в пределах 20%.

— Санкции, которые накладываются на Беларусь, — беспрецедентны, экономичная ситуация, в которой оказалась страна, — очень плохая, но пока еще не худшая в истории, хотя является кандидатом на это звание. Мировая инфляция сейчас тоже бьет все рекорды, так что, если удастся удержать инфляцию в пределах 20%, — это будет неплохо.

Что касается ВВП, то Львовский отмечает следующее:

— Тут надо оговориться, что месячные показатели очень волатильные, поэтому по ним не стоит делать слишком долгоиграющих выводов. Тем не менее мы можем как-то оценивать примерную картину.

Картина такая: у нас с начала войны ВВП снижался, и каждый месяц темпы снижения ускорялись. Так происходило до мая, когда показатель ВВП мая 2022 года к маю 2021 года был минус 9,6%. В июне это снижение вроде бы затормозилось. Но сейчас мы видим, что дно еще не нащупали, и по июльским данным у нас продолжаются темпы снижения.

Есть еще одно важное и интересное наблюдение. Всегда одним из главных драйверов роста в Беларуси был сектор информации и связи — это наше знаменитое IT. Обычно этот сектор рос в среднем на 7-8% год к году, и даже после начала войны он еще несколько месяцев продолжал показывать такие же темпы роста. Но в июне этот тренд сломался — тогда сектор IT вырос всего на 1%, а в июле дал рост около нуля.

Мы видим новый тренд — сектор IT перестал расти. Уже два месяца подряд рост близкий к нулю. Со всех сторон это очень тревожный тренд. То есть наш главный рост перестал выбиваться и стал вести себя похожим образом с остальными сферами экономики.

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