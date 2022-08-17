Украинский боксер Усик в образе казака поразил всех на дуэли взглядов с Джошуа 14 17.08.2022, 18:21

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Александр Усик

Видеофакт.

Александр Усик вышел на дуэль взглядов с Энтони Джошуа в пышном наряде украинского казака, и исполнил знаменитую песню «Ой у лузі червона калина», ставшую уже всемирно известной.

На кадрах видно, что украинский боксер супертяж, чемпион WBA, WBO и IBF на пресс-конференции перед боем реваншем с британцем Джошуа в Джидде (Саудовская Аравия) устроил на «битве взглядов» необычайное представление.

Украинец в вышиванке, черном кунтуше, с широким поясом закрепил свою победную «дуэль» еще и музыкальным триумфом. А внешний образ казака Усик дополнил шикарным чубом.

На пресс-конференции исполнение Александром «Ой у лузі червона калина» встретили теплыми аплодисментами — некоторые также стали подпевать украинцу.

Первый раунд после этой битвы взглядов остался за Усиком. А закрепить успех украинский боксер должен в поединке уже 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO.

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