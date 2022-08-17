Украинский боксер Усик в образе казака поразил всех на дуэли взглядов с Джошуа

Украинский боксер Усик в образе казака поразил всех на дуэли взглядов с Джошуа14
- 17.08.2022, 18:21
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Видеофакт.
Александр Усик вышел на дуэль взглядов с Энтони Джошуа в пышном наряде украинского казака, и исполнил знаменитую песню «Ой у лузі червона калина», ставшую уже всемирно известной.
На кадрах видно, что украинский боксер супертяж, чемпион WBA, WBO и IBF на пресс-конференции перед боем реваншем с британцем Джошуа в Джидде (Саудовская Аравия) устроил на «битве взглядов» необычайное представление.
Украинец в вышиванке, черном кунтуше, с широким поясом закрепил свою победную «дуэль» еще и музыкальным триумфом. А внешний образ казака Усик дополнил шикарным чубом.
На пресс-конференции исполнение Александром «Ой у лузі червона калина» встретили теплыми аплодисментами — некоторые также стали подпевать украинцу.
Первый раунд после этой битвы взглядов остался за Усиком. А закрепить успех украинский боксер должен в поединке уже 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO.