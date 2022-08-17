В Речице лишился должности милицейский начальник 9 17.08.2022, 18:26

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Алексей Маковей

Ранее в результате действий его подчиненных погиб речичанин Дмитрий Усхопов.

Читатель «Флагштока» сообщил, начальник милиции общественной безопасности города Речица подполковник Алексей Маковей попался нетрезвым за рулем.

«Хорошо погулял в Гомеле с некой дамой, сел за руль в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ГАИ», — написал читатель.

Позвонив в РОВД Речицы журналист спросил — возможно ли связаться с Маковеем. В ответ дежурный милиционер предложил позвонить в четверг — в день его приема.

Для проверки информации «Флагшток» также обратился к источнику, связанному со спецслужбами Гомеля. Тот информацию подтвердил:

«Задержание Маковея прошло в ночь с субботы 30 июля на воскресенье 31 июля в Гомеле. Его автомобиль Mitsubishi ASX догнали с мигалками гомельские гаишники. Милиционер проявлял признаки сильного алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования отказался. Дело замять не удалось, после разноса на службе Маковей был уволен из РОВД».

В начале года в ведомстве Алексея Маковея произошли трагические события. В новогоднюю ночь его подчиненные (сотрудники патрульно-постовой службы) в центре Речицы задержали Дмитрия Усхопова — он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ту же ночь Усхопов скончался. После трагедии силовики признали, что в отношении молодого человека была применена физическая сила.

После гибели Усхопова мер к руководящему составу районного отделения милиции принято не было: все начальники сохранили свои должности. Сам Маковей до сих пор находится в списке руководителей на странице Речицкого РОВД.

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