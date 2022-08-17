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Российские банки запускают пиратские приложения

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  • 17.08.2022, 18:38
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Российские банки запускают пиратские приложения

Официальные приложения заблокированы в App Store и Google Play.

Попавшие под санкции российские банки начали выпускать новые банковские приложения, чтобы обойти блокировки App Store и Google Play. Среди последних релизов — аналог «Сбербанк-онлайн» для операционной системы iOS, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в магазине App Store появилось приложение СБОЛ. Оно разработано компанией «Открытые ИТ-решения», которая сотрудничает со «Сбером». Юрлицо фирмы зарегистрировано на Алексея Круглова, директора дивизиона «Цифровая платформа» в Сбербанке.

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