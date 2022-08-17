Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму

Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму6
- 17.08.2022, 19:21
- 2,312
Их перемещают вглубь полуострова.
После недавнего ряда взрывов в Крыму оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты, а также вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы России.
Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки МО.
«Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ», — пишет пресс-служба разведки.
В общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.
11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:
5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).
17 августа был зафиксирован перелет:
3 вертолетов КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
3 вертолетов КА-27 из состава 318 ОЗмАП в Севастополь;
8 вертолетов в Краснодар.
17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы на территории России были переброшены:
3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарске;
3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;
5 самолетов СУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске.
Известно, что во время перелета одного из самолетов МиГ-31, произошел пожар на борту. Вероятно горела силовая установка и навигационное оборудование.