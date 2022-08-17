закрыть
17 августа 2022, среда, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму

6
  • 17.08.2022, 19:21
  • 2,312
Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму

Их перемещают вглубь полуострова.

После недавнего ряда взрывов в Крыму оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты, а также вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы России.

Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки МО.

«Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ», — пишет пресс-служба разведки.

В общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа был зафиксирован перелет:

3 вертолетов КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

3 вертолетов КА-27 из состава 318 ОЗмАП в Севастополь;

8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы на территории России были переброшены:

3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарске;

3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;

5 самолетов СУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;

2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске.

Известно, что во время перелета одного из самолетов МиГ-31, произошел пожар на борту. Вероятно горела силовая установка и навигационное оборудование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип