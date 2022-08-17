В Беларуси хотят тестировать практические навыки медиков при приеме на работу 17.08.2022, 19:32

Медикам придется сдавать дополнительные экзамены.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич поручил ректору Беларусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Алексею Чуканову разработать систему тестирования медиков при приеме на работу.

Планируется, что медицинские специалисты будут сдавать экзамены с использованием практических навыков, подтверждающих компетенции для работы в новой должности. В последующем это приведет к аккредитации каждого врача, сообщает пресс-служба Минздрава.

Во время посещения симуляционного центра БелМАПО министр также поставил следующие задачи:

разработать систему аттестации медицинских работников в рамках 160-часовой подготовки, предусмотренных постановлением Минздрава от 28 мая 2021 г. №70;

внедрить систему сдачи квалификационного экзамена при приеме медицинского работника на работу в организацию здравоохранения.

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