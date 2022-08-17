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Турция и Израиль заявили о возобновлении дипломатических отношений

  • 17.08.2022, 19:46
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Турция и Израиль заявили о возобновлении дипломатических отношений

Страны отозвали своих послов в 2018 году.

Премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме, включая взаимное назначение послов.

Глава правительства Израиля в своем заявлении отметил, что «возобновление связей с Турцией является важным активом для стабильности региона и имеет большое экономическое значение для граждан Израиля».

Президент Исаак Герцог также приветствовал восстановление дипломатических отношений с Турцией, назвав это «важным событием».

«Это шаги, которые мы предпринимаем для нормализации отношений, включают взаимное переназначение послов», — цитирует министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу турецкое государственное агентство «Анадолу».

При этом издание отмечает, что Анкара «продолжит защищать права палестинцев».

Чавушоглу также сообщил, что Турция и Израиль намерены провести в сентябре заседание совместной экономической комиссии.

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