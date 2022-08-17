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Лукашенко подписал проект соглашения о военном сотрудничестве с Россией

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  • 17.08.2022, 19:54
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Лукашенко подписал проект соглашения о военном сотрудничестве с Россией

Он предусматривает сотрудничество Беларуси с РФ до 2025 года.

Диктатором Лукашенко одобрен проект соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве, сообщила его пресс-служба со ссылкой на указ №289 от 17 августа 2022-го.

Так, согласно данному проекту межправительственного соглашения предусмотрена реализация военно-технического сотрудничества Беларуси и России на ближайшие три года, до 2025-го. Данный проект станет основной для переговоров по этому вопросу, которые уполномочен проводить Госвоенпром Беларуси, как и подписать при достижении договоренности.

Уточняется, что в программе военно-технического сотрудничества Беларуси с Россией предусмотрен целый ряд мероприятий. В числе которых совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для создания новых образцов вооружения и модернизации существующего оружия и техники, а также продукции двойного назначения.

Также в планах организация совместных белорусско-российских производств вооружения, военной техники и комплектующих. Речь идет и о проведении единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации военной продукции, а также поставки продукции и услуг военного назначения, сообразно интересам силовых структур обоих государств.

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