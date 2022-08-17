На вооружении у «калиновцев» появились противотанковые ракетные комплексы «Милан-2» 2 17.08.2022, 20:36

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Видеофакт.

На вооружении у «калиновцев» появились противотанковые ракетные комплексы «Милан-2».

«Милан-2», с которым отлично сработались «калиновцы», входит в топ-5 самых эффективных противотанковых ракетных комплексов мира.

Из более чем 50 000 пусков ракет «Милан» 92% привели к прямым попаданиям. Неудивительно, что «Милан» состоит на вооружении сухопутных войск 40 стран мира.

Характеристики ПТРК «Милан 2»:

- дальность стрельбы: 25-2000 м;

- максимальная скорость полета: 720 км/час;

- время полета ракеты на дальность 1000 м: 7,3 секунды;

- скорострельность: 3 выстр/мин;

- стартовый вес: 16,5 кг;

- масса ракеты в ППК: 12 кг;

- масса боевой части ракеты: 1,8 кг;

- бронепробиваемость: 1000 мм.

Ветеран 16 войн «Милан» идеально вписался в историю Полка Калиновского! - резюмирует в телеграм-канале Полк Калиновского.

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