Путин понял язык силы 1 17.08.2022, 20:51

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Фото: EPA

Чем Запад пригрозил воспитаннику питерской подворотни.

На угрозы президента РФ Владимира Путина об использовании ядерного оружия Запад ответил доступным и привычным для воспитанника питерской подворотни языком силы, что в таком случае будет ликвидирован. Теперь он ищет новые пути для ядерной катастрофы.

Об этом в комментарии «Апострофу» рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, Россия занимается ядерным шантажом 15 лет, западные страны были вынуждены опуститься на уровень ответных угроз. Глава Кремля понял такой язык и решил прибегнуть к хитрости — устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС «украинскими» ракетами.

«Со стороны Великобритании и США — двух ядерных государств, гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму — очень дословно Путину объяснили и публично, и не публично доступным и привычным воспитаннику питерской подворотни языком, что в случае использования ядерного оружия, в ответ на удар его просто убьют. Такую речь понимает. И в плане ядерного шантажа он переключился на угрозу Запорожской АЭС "украинскими" ракетами. То есть ядерную катастрофу я устрою вам, но это не я, а сами украинцы. Это его последняя линия обороны. Не знаю, какие он предложит ответы на выход за красные линии», — отметил политолог.

Он рассказал также, что Путину не удалось договориться о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, чтобы в итоге списать все на Александра Лукашенко. Теперь планирует взорвать ЗАЭС якобы «руками украинцев».

«Только ему сказали, что за ядерное нападение его лично убьют, он начал искать пути обхода этой угрозы. Помните, два месяца назад он вызвал Лукашенко, который начал просить разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Путин рассматривал такой вариант, что поставив боеголовки на белорусскую территорию, можно ударить оттуда. И не он виноват, а Лукашенко. Но ему объяснили, что это тоже не пройдет. Теперь он думает, как взорвать Запорожскую АЭС, списав это на украинцев», — подчеркнул Андрей Пионтковский.

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