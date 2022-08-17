Шведские ученые создали имплант, возвращающий зрение слепым 17.08.2022, 21:05

Зрение уже удалось вернуть 20 пациентам.

Ученые из Линчепингского университета создали имплант роговицы из коллагена, который помогает слепым людям восстановить зрение.

Из-за дистрофии или эрозии роговицы ежегодно в мире более миллиона человек теряют зрение. И восстановить его можно пересадив роговицу от донора-человека, но такую операцию позволить себе может не каждый.

Ученые из Линчепингского университета создали имплант роговицы, полученный из свиной кожи, который может быть перспективной альтернативой донорской роговице.

Об этом сообщает New Atlas.

Эксперты отмечают, что такой имплант намного проще достать и он дольше сохраняется, а сама технология производства не нуждается в специализированном оборудовании.

Исследователь Мехрдад Рафат отметил, что вместе с командой приложил максимум усилий, чтобы создать имплант для восстановления зрения, которые будет доступный всем, а не только богатым людям.

Известно, что роговка состоит в основном из белка коллагена. Чтобы создать альтернативу роговице человека, исследователи использовали молекулы коллагена, полученные из свиной кожи. Последняя была очищена и обработана в соответствии со всеми стандартами применения в медицинских целях.

Испытания новых имплантов проводились в Иране и Индии — странах, где многие люди, страдающие помутнением роговицы и плохое зрение, не могут получить имплант из-за низкого доступа к трансплантологии. В ходе исследования зрение удалось вернуть 20 пациентам.

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