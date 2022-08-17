Российские космонавты прервали выход в открытый космос из-за проблем со скафандром 17.08.2022, 21:20

Олег Артемьев и Денис Матвеев (справа)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Упал заряд аккумулятора.

У космонавта Олега Артемьева упал заряд аккумулятора скафандра во время выхода в открытый космос. Он экстренно вернулся в шлюзовой отсек МКС. Вскоре на станцию был отозван его напарник Денис Матвеев.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», — цитирует ТАСС переговоры Артемьева с Центром управления полетами (ЦУП).

Космонавт Денис Матвеев после этого некоторое время продолжал внекорабельные работы. Затем ЦУП принял решение о досрочном завершении выхода в открытый космос. Матвееву также было приказано вернуться в шлюзовой отсек МКС.

Артемьев и Матвеев сегодня, 17 августа, открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Они должны были заняться интеграцией европейского манипулятора ERA в состав станции. По плану в открытом космосе россияне должны были пробыть 6 часов 44 минуты. Выход из модуля состоялся более чем с 30-минутным опозданием, отмечает «Интерфакс».

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