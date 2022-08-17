Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины 4 17.08.2022, 21:29

2,076

Дмитрий Кулеба

Поставки оружия – лучшая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы и мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Глава МИД также отметил, что военная помощь Украине ускоряет завершение войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и всего мира.

Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку нашего государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».