Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины4
- 17.08.2022, 21:29
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Поставки оружия – лучшая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы и мира.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
Глава МИД также отметил, что военная помощь Украине ускоряет завершение войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и всего мира.
Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку нашего государства.