Белорус выиграл турнир по покеру почти за 2 млн евро

Белорус выиграл турнир по покеру почти за 2 млн евро4
- 17.08.2022, 23:09
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В финале белорус одолел американца.
Белорус Никита Бодяковский стал победителем турнира по покеру €100,000 Super High Roller, который прошел в рамках серии European Poker Tour в Барселоне, передает belmir.by.
В турнире было зафиксировано 68 входов. Каждый раз это прибавляло в общий призовой фонд 100 тысяч евро. То есть, итого в «копилке» оказалось 6,8 млн евро.
Турнир длился три дня. Наш соотечественник попал за финальный стол на седьмом месте по количеству фишек из восьми. Тем не менее, сумел выбиться в лидеры.
И, в конце концов, после длительного и выматывающего поединка один на один одолел своего последнего соперника – известного мастера игры Эрика Сайдела из США.
Победа принесла Никите впечатляющую сумму призовых – 1 979 220 евро. Для сравнения, занявший второе место американец получил 1 286 490 евро.
Интересно, что Бодяковский уже второй раз в своей карьере добился титула чемпиона данного турнира. Ранее он выигрывал его в 2018 году.