Белорус выиграл турнир по покеру почти за 2 млн евро 4 17.08.2022, 23:09

3,208

Никита Бодяковский

В финале белорус одолел американца.

Белорус Никита Бодяковский стал победителем турнира по покеру €100,000 Super High Roller, который прошел в рамках серии European Poker Tour в Барселоне, передает belmir.by.

В турнире было зафиксировано 68 входов. Каждый раз это прибавляло в общий призовой фонд 100 тысяч евро. То есть, итого в «копилке» оказалось 6,8 млн евро.

Турнир длился три дня. Наш соотечественник попал за финальный стол на седьмом месте по количеству фишек из восьми. Тем не менее, сумел выбиться в лидеры.

И, в конце концов, после длительного и выматывающего поединка один на один одолел своего последнего соперника – известного мастера игры Эрика Сайдела из США.

Победа принесла Никите впечатляющую сумму призовых – 1 979 220 евро. Для сравнения, занявший второе место американец получил 1 286 490 евро.

Интересно, что Бодяковский уже второй раз в своей карьере добился титула чемпиона данного турнира. Ранее он выигрывал его в 2018 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».