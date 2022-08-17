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В Киеве возобновили работу 55 диппредставительств

  • 17.08.2022, 23:37
В Киеве возобновили работу 55 диппредставительств

Дипломаты массово возвращаются после эвакуации накануне вторжения РФ.

В столице Украины уже возобновили работу 55 дипломатических представительств.

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на днях очень активной является дипломатия в интересах украинского государства.

«Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве, это одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 диппредставительств возобновили работу», — проинформировал глава украинского государства.

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