В Киеве возобновили работу 55 диппредставительств
- 17.08.2022, 23:37
Дипломаты массово возвращаются после эвакуации накануне вторжения РФ.
В столице Украины уже возобновили работу 55 дипломатических представительств.
Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, на днях очень активной является дипломатия в интересах украинского государства.
«Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве, это одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 диппредставительств возобновили работу», — проинформировал глава украинского государства.