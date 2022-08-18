Бунт на корабле: Медведев публично оскорбил Путина 8 18.08.2022, 7:44

9,952

Ситуацию обсуждают в российских и украинских СМИ.

В российских и украинских СМИ появилась информация о том, что заместитель главы Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев публично оскорбил действующего главу Кремля Владимира Путина.

Ранее телеграм-канал Generall SVR рассказывал, что у диктатора Путина очень специфическое чувство юмора. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: «Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России», Путин просто поиздевался над Дмитрием Анатольевичем.

Отместка не заставила себя долго ждать. Сегодня на этом же канале появилась другая информация. Если верить ей, то Дмитрий Медведев не постеснялся публично высказаться о Путине.

«В кремлевских кругах активно обсуждают высказывание Дмитрия Медведева о том, что «никто не заметил, как Путин стал главным маргиналом страны». Обсуждают не только само высказывание, но и «бесстрашие» Дмитрия Анатольевича, который высказал это прогрессивное мнение в присутствии большого количества людей, а форма подачи и посыл были четкие и безапелляционные», - пишут на канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».