закрыть
18 августа 2022, четверг, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Две брестчанки подрались из-за укуса собаки в городском парке

1
  • 18.08.2022, 8:01
  • 1,106
Две брестчанки подрались из-за укуса собаки в городском парке
иллюстрационное фото

Стало известно, что решил суд.

В начале мая в Бресте в одном из парков произошел инцидент: две женщины подрались из-за укуса собаки. Суд оштрафовал одну из них, но она обжаловала постановление. Окончательное решение принял Брестский областной суд, оно опубликовано в банке судебных решений, сообщает zerkalo.io.

Как установил суд, 7 мая в парке собака укусила брестчанку (назовем ее Полиной) за правую ногу. Другая брестчанка (ее назовем Еленой) подошла к Полине, чтобы посмотреть на состояние ее ноги. Между женщинами начался конфликт. Полина толкнула Елену, а Елена в ответ ударила Полину ногой по правому бедру — туда же, куда пришелся и укус. Это подтвердили и свидетели. Елена же утверждала, что нанесла удар машинально в ответ на удар Полины.

Экспертиза, которая была проведена спустя неделю, зафиксировала у Полины повреждения, не которые «не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности». Было установлено, что повреждения образовались от удара, нанесенного Еленой.

В итоге Елене назначили штраф в десять базовых величин — 320 рублей.

Елена пыталась обжаловать решение суда, так как одно из повреждений было укусом собаки, но эксперт не смог выяснить, какое именно, а владельца собаки также оштрафовали за нанесение повреждений Полине. Однако суд счел, что оснований для пересмотра решения не имеется.

Какой штраф получил официальный владелец собаки, в документе не уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип