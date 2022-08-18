Две брестчанки подрались из-за укуса собаки в городском парке 1 18.08.2022, 8:01

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иллюстрационное фото

Стало известно, что решил суд.

В начале мая в Бресте в одном из парков произошел инцидент: две женщины подрались из-за укуса собаки. Суд оштрафовал одну из них, но она обжаловала постановление. Окончательное решение принял Брестский областной суд, оно опубликовано в банке судебных решений, сообщает zerkalo.io.

Как установил суд, 7 мая в парке собака укусила брестчанку (назовем ее Полиной) за правую ногу. Другая брестчанка (ее назовем Еленой) подошла к Полине, чтобы посмотреть на состояние ее ноги. Между женщинами начался конфликт. Полина толкнула Елену, а Елена в ответ ударила Полину ногой по правому бедру — туда же, куда пришелся и укус. Это подтвердили и свидетели. Елена же утверждала, что нанесла удар машинально в ответ на удар Полины.

Экспертиза, которая была проведена спустя неделю, зафиксировала у Полины повреждения, не которые «не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности». Было установлено, что повреждения образовались от удара, нанесенного Еленой.

В итоге Елене назначили штраф в десять базовых величин — 320 рублей.

Елена пыталась обжаловать решение суда, так как одно из повреждений было укусом собаки, но эксперт не смог выяснить, какое именно, а владельца собаки также оштрафовали за нанесение повреждений Полине. Однако суд счел, что оснований для пересмотра решения не имеется.

Какой штраф получил официальный владелец собаки, в документе не уточняется.

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