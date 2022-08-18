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Эксперт предупредил о масштабном ракетном ударе по Киеву с территории Беларуси

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  • 18.08.2022, 8:07
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Эксперт предупредил о масштабном ракетном ударе по Киеву с территории Беларуси

Россия накапливает комплексы С-300 и С-400 на авиабазе в Зябровке.

В связи с накоплением российских ракетных систем в Беларуси вдоль границы с Украиной существует серьезная угроза ракетных ударов по Киеву и так называемых центрах принятия решений в столице.

Кроме того, угроза ракетных атак с территории Беларуси остается для других территорий Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«Залужный неоднократно подчеркивал высокую вероятность нанесения ракетных ударов с территории Республики Беларусь. Давайте вспомним недавнее заявление Путина о возможности передачи РФ оперативно-тактических комплексов «Искандер». Дело в том, что в свое время Беларусь пыталась закупить у РФ эту модификацию оперативно-тактических комплексов. Но есть несколько модификаций», – сказал эксперт.

Дальность поражения экспортного варианта «Искандер» составляет до 280 км. Однако есть «Искандер М» с дальностью поражения до 500 км.

«И вот здесь большой вопрос – какие собственно оперативно-тактические комплексы будут перекинуты с территории РФ. На вооружении в РБ есть и собственный оперативно-тактический комплекс «Полонез», для которого можно использовать ракету М20 с дальностью поражения до 300 км. То есть это все дает основания говорить о том, что использование территории РБ для нанесения ракетных ударов следует рассматривать как серьезный сценарий», – сказал Снегирев.

В то же время он сообщил, что не подтверждается информация от расследователей «Белорусский гаюн» о размещении "Искандеров" вблизи белорусского аэродрома «Зябровка», «на котором неосторожно курил российский прапорщик». Это следует рассматривать как элемент российской информационно-психологической операции.

«Речь идет о том, что на этом аэродроме «Зябровка» действительно зафиксировано накопление ракет С-300, С-400, но не «Искандеров», — заметил военный эксперт.

«То есть вероятность ударов сохраняется. С-300, если он переделан для нанесения ударов на определенных целях, дальность поражения – до 200 км. Но этого достаточно, если говорится о наличии С-300, «Полонез» и «Искандеров», то расстояние позволяет говорить о том, что РФ может рассматривать нанесение ударов по так называемым центрам принятия решений. Речь идет и о городе Киеве. Мы не должны отвергать этот сценарий, мы должны относиться к нему серьезно», – резюмировал Снегирев.

Напомним, 16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о беспокойстве по поводу расположения ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме «Зябровка».

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