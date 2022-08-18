На Донбассе Медведев представился преемником Путина и требовал от боевиков присягу 2 18.08.2022, 8:27

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Дмитрий Медведев

Об этом стало известно украинской разведке.

Заместитель главы совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 августа посетил оккупированную Луганскую область и встретился с главарями квазиреспублик. И хотя Путин доверил ему достаточно унизительную роль и отправил общаться с люмпенами, сам бывший президент РФ воспринял свою задачу иначе.

По данным источников 24 канала в разведке, в последнее время Медведев ведет себя, будто полностью покоряется Путину, но воспринимает себя он не иначе как будущий правопреемник российского диктатора. Военный преступник, который с начала полномасштабного вторжения вышел из тени и начал угрожать всему миру в духе Жириновского, поверил в то, что ему суждено было по-настоящему возглавить Россию.

Конечно же, во время рабочего визита свои амбиции Медведев не выносил, но ему удалось пообщаться с руководителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» наедине.

Местных «чиновников» отстранят от власти

Официально визит российской делегации в оккупированный Луганск был связан с «гармонизацией» законодательств и обсуждением вопросов безопасности.

Кроме того, оккупанты вместе со своими марионетками пытались делать вид, что Россия планирует вкладывать немалые средства в захваченный ею регион. Впрочем, это было не больше, чем создание картинки для внутреннего пользователя, ведь всем понятно, что Кремль не заинтересован в будущем Донецкой и Луганской областей.

Если бы россияне хотели улучшить жизнь жителей Донбасса, они приложились бы к этому в течение 8 лет оккупации. Однако после полного контроля над частью украинского Востока захватчики решили разрушить города и объявить их «освобожденными», а так называемые «ДНР» и «ЛНР» превратить в территорию без мужчин и рабочего населения.

В ходе же встреч за закрытыми дверьми Медведев выразил возмущение Пасечнику за официальное признание того, что россияне не будут восстанавливать недавно захваченные ими города.

Кроме того, Кириенко, Бортников, Бастрыкин и Краснов фактически раскрыли карты и подчеркнули, что на временно подконтрольных Москве территориях будут работать все российские правоохранительные службы. С отстранением от руководства всех местных боевиков и коллаборантов.

Фактически всех «следователей», работников «МГБ», «милиционеров» и представителей других ветвей «власти» в квазиреспублик россияне планируют заменить своими кадрами. Вопрос о том, чтобы оставить на «должностях», для предводителей террористов пока остается открытым, но руководителям «ДНР» и «ЛНР» дали понять, что в Москве в целом их достижениями очень недовольны.

Обещал оставить на «должностях», если Пушилин и Пасечник принесут присягу

После разбора полетов и обсуждения неотложных тем без участия лишних глаз и ушей Медведеву удалось пообщаться с Пасечником и Пушилиным один на один. И там автор известной фразы про «денег нет» проявил себя во всей красе. 56-летний российский шовинист очень серьезно рассказывал вожакам «ДНР» и «ЛНР» о том, что вскоре Путин отойдет от дел, а главой России станет именно Медведев.

Приехал он на Донбасс для того, чтобы понять, может ли он доверять Пушилину и Пасечнику, а в случае, если они принесут ему присягу, гауляйтеры останутся при «должностях». Что интересно, оба коллаборанта согласились быть верны Медведеву и договорились продемонстрировать ему это «небольшими вкладами».

На следующий день после общения Медведева с руководителями «республик» из Луганска и Донецка в направлении Москвы выехали граждане России С. и К., которые имели при себе чемоданы с 3 миллионами долларов. Именно таким образом Пушилин и Пасечник подчеркнули свое уважение к «будущему главе РФ».

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