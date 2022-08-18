Белорусские ученые рассказали, каким будет лето в 2050 году 9 18.08.2022, 8:43

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Увеличиться количество тропических ночей.

Этим летом в Беларуси фиксировали аномально жаркие июнь и август и очень «мокрый» июль. Прогнозы белорусских ученых на то, каким будет лето через 30 лет, публикует zerkalo.io.

«Расчеты показывают, что примерно к 50−60-ым годам, температура воздуха в среднем за летний период увеличиться на два, по отдельным оценкам, на три градуса. При этом климат станет еще более экстремальным, увеличится количество жарких дней, увеличиться количество тропических ночей — это когда температура ночью превышает минимальные 20 градусов и выше», — заявил кандидат наук Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Виктор Мельник.

Напомним, что 18 августа в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура начнет понижаться ближе к выходным. А в субботу в Беларуси обещают дожди, местами — грозы.

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