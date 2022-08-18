закрыть
18 августа 2022, четверг, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские ученые рассказали, каким будет лето в 2050 году

9
  • 18.08.2022, 8:43
  • 2,706
Белорусские ученые рассказали, каким будет лето в 2050 году

Увеличиться количество тропических ночей.

Этим летом в Беларуси фиксировали аномально жаркие июнь и август и очень «мокрый» июль. Прогнозы белорусских ученых на то, каким будет лето через 30 лет, публикует zerkalo.io.

«Расчеты показывают, что примерно к 50−60-ым годам, температура воздуха в среднем за летний период увеличиться на два, по отдельным оценкам, на три градуса. При этом климат станет еще более экстремальным, увеличится количество жарких дней, увеличиться количество тропических ночей — это когда температура ночью превышает минимальные 20 градусов и выше», — заявил кандидат наук Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Виктор Мельник.

Напомним, что 18 августа в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура начнет понижаться ближе к выходным. А в субботу в Беларуси обещают дожди, местами — грозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип