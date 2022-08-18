ISW: Россия теряет уверенность в безопасности Крыма 2 18.08.2022, 9:06

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Кремль стремится держать в тайне назначение нового командующего Черноморским флотом.

После недавних ударов по своим военным объектам в оккупированном Крыму российское руководство теряет уверенность в безопасности полуострова.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным источником аналитиков, 17 августа вице-адмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова на посту командующего Черноморским флотом.

В то же время Россия стремилась сохранить секретность назначения Соколова, использовав введенный оккупационными властями высокий уровень «террористической опасности» в Севастополе.

«Недавние украинские удары (связанные с украинскими партизанами и ВСУ) по российским военным объектам в Крыму, включая штаб ЧФ в Севастополе, вероятно, привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и к реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства российской группировки в Крыму с целью смягчения последствий дальнейших ударов», - считают аналитики.

В данном контексте эксперты ссылаются на отчеты украинской разведки, ранее заявившей о переправке десятков самолетов и вертолетов РФ, размещенных на передовых аэродромах в Крыму, в более глубокие районы Крымского полуострова.

Недавние взрывы в Крыму: что известно

16 августа в военной части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло «возгорание». А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошла пожар на территории аэродрома «Саки». В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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