Стратегический тупик: оккупанты на фронте продвигаются в обратную сторону 1 18.08.2022, 9:40

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Опубликована актуальная карта боевых действий.

На сегодня российские войска на фронте попали в стратегический тупик. В оккупантов не только нет продвижения или они микроскопические, а продвижение есть в обратную сторону, куда противника сдвинули ВСУ.

Какие бы усилия войска РФ не прилагали на фронте, «все равно в Крыму все взрывается. В Херсонской области тоже все взрывается».

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в разговоре с российским оппозиционером, юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

«Произошло то, что называется священным словом для российского командования, – перегруппировка. Частичная. И они попытались сходить еще в несколько атак. Закономерно, ничего не вышло ни в Харькове, ни на Изюмском направлении, ни на Славянском, ни на Северском. На Северском они вообще немножко заскучали и немножко пошли южнее, потому что поняли, что не проходит. Ни атаки на Бахмут, ни атаки на Кодему не пошли, на Нью-Йорк, на Опытное, на Веселое в районе Авдеевки, Пески, Александровка, Старомихайловка — и там они усилия приложили, и здесь, и ничего не получается в результате все равно. Все равно в Крыму все взрывается. В Херсонской области тоже все взрывается», — описал ситуацию на фронте Арестович.

Он также объяснил с помощью карты, что Россия попала в стратегический тупик.

«Красная линия – это линия, которую они удерживают сейчас, на 15 августа. А синенькая (черная – ред.) – это с которой они стартовали 10 июля. Вот так выглядит стратегический тупик. Не то, что нет продвижения или они микроскопические, а продвижение есть в обратную сторону, куда мы их сдвинули. То есть за месяц и пять дней – ни-че-го. А в некоторых местах даже отдали. Все. В принципе, это весь комментарий к тому, что на фронте происходит», – рассказал советник главы ОП.

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