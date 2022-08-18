Международный кредитный рейтинг Украины поднялся выше белорусского 18.08.2022, 9:46

У иностранных инвесторов доверие к экономике воюющей страны больше, чем к северной соседке.

Международный кредитный рейтинг Украины сейчас выше белорусского. И это при том, что на территории нашей южной соседки идет война.

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «ограниченного дефолта» до «вероятного дефолта». Повышение произошло благодаря реструктуризации внешнего долга. Аналитики рейтингового агентства отмечают нерешенные риски его устойчивости, что является результатом нападения России. Они считают, что война будет продолжаться и в 2023 году, а значит будут увеличиваться уже сейчас огромные расходы на инфраструктуру и экономику.

Тем временем, рейтинг Беларуси уже месяц на уровне «ограниченный дефолт». Это означает, что у иностранных инвесторов доверие к экономике Украины и к ее задолженностям выше, чем к белорусской.

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