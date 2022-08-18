закрыть
18 августа 2022, четверг, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус показал, как приготовить полноценный ужин всего за два рубля

3
  • 18.08.2022, 9:56
  • 2,504
Белорус показал, как приготовить полноценный ужин всего за два рубля
иллюстрационное фото

Ролик с рецептом собрал 1,3 миллиона просмотров.

Минчанин Алексей доказывает, что даже на скромный бюджет в два рубля можно приготовить ужин с мясом. Его ролик в тиктоке с рецептом собрал 1,3 миллиона просмотров.

@eda_bez_belja Ужин за 2рубля в Беларуси #ужин #готовим #рецепт #еда #обзор ♬ оригинальный звук - Дубовик Алексей

В ролике парень рассказывает, что поставил перед собой две цели —приготовить ужин на две порции по 500 грамм и с мясом.

Он взял 400 граммов свиных костей, морковь (90 г), помидор (96 г), лук (120 г) и кочан капусты (1 кг 120 г). Всего отдал 1,95 рубля. Через один час у него вышел полноценный ужин.

По массе получилось 1 килограмм 180 грамм, а с костями почти полтора килограмма. Так что приготовить полноценный ужин за два рубля возможно, делает выводы блогер — тушеная капуста с мясом спасет в тяжелые времена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип