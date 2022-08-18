Белорус показал, как приготовить полноценный ужин всего за два рубля 3 18.08.2022, 9:56

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иллюстрационное фото

Ролик с рецептом собрал 1,3 миллиона просмотров.

Минчанин Алексей доказывает, что даже на скромный бюджет в два рубля можно приготовить ужин с мясом. Его ролик в тиктоке с рецептом собрал 1,3 миллиона просмотров.

В ролике парень рассказывает, что поставил перед собой две цели —приготовить ужин на две порции по 500 грамм и с мясом.

Он взял 400 граммов свиных костей, морковь (90 г), помидор (96 г), лук (120 г) и кочан капусты (1 кг 120 г). Всего отдал 1,95 рубля. Через один час у него вышел полноценный ужин.

По массе получилось 1 килограмм 180 грамм, а с костями почти полтора килограмма. Так что приготовить полноценный ужин за два рубля возможно, делает выводы блогер — тушеная капуста с мясом спасет в тяжелые времена.

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