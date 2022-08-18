закрыть
18 августа 2022, четверг, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госдеп США: Лукашенко открыл двери Беларуси для российских войск

  • 18.08.2022, 10:10
  • 1,754
Госдеп США: Лукашенко открыл двери Беларуси для российских войск

Диктатор отбросил в сторону суверенитет и независимость страны.

Лукашенко «открыл двери» в свою страну для российских войск, «отбросив в сторону» суверенитет и независимость. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, участие Беларуси в новых российских военных учениях не меняет подход США к режиму Лукашенко.

«Что в корне определило наш подход, так это тот факт, что режим Лукашенко открыл двери Беларуси. Режим отбросил в сторону то, что должно быть суверенитетом и независимостью Беларуси и, в некотором роде, ее территориальной целостностью, позволив российским силам снова войти на то, что должно быть суверенной белорусской землей», — сказал Прайс.

Он напомнил, что Лукашенко предоставил россиянам свою территорию для начала полномасштабного вторжения в Украину. 

«Помимо нарушений прав человека, помимо того, что режим Лукашенко цепляется за власть после фальсифицированных выборов, помимо его преследования политзаключенных, помимо того, что он делает, чтобы попрать гражданские права и гражданские свободы беларуского народа — вот что меняет наше принципиальное представление об этом режиме», — заявил спикер Госдепа.

Прайс отметил, что США постоянно держит контакт с белорусской оппозицией

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип