Госдеп США: Лукашенко открыл двери Беларуси для российских войск 18.08.2022, 10:10

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Диктатор отбросил в сторону суверенитет и независимость страны.

Лукашенко «открыл двери» в свою страну для российских войск, «отбросив в сторону» суверенитет и независимость. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, участие Беларуси в новых российских военных учениях не меняет подход США к режиму Лукашенко.

«Что в корне определило наш подход, так это тот факт, что режим Лукашенко открыл двери Беларуси. Режим отбросил в сторону то, что должно быть суверенитетом и независимостью Беларуси и, в некотором роде, ее территориальной целостностью, позволив российским силам снова войти на то, что должно быть суверенной белорусской землей», — сказал Прайс.

Он напомнил, что Лукашенко предоставил россиянам свою территорию для начала полномасштабного вторжения в Украину.

«Помимо нарушений прав человека, помимо того, что режим Лукашенко цепляется за власть после фальсифицированных выборов, помимо его преследования политзаключенных, помимо того, что он делает, чтобы попрать гражданские права и гражданские свободы беларуского народа — вот что меняет наше принципиальное представление об этом режиме», — заявил спикер Госдепа.

Прайс отметил, что США постоянно держит контакт с белорусской оппозицией

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