Мобильные операторы будут выдавать белорусам микрозаймы 18.08.2022, 10:25

Микрозаймы будут предоставляться только в безналичном порядке.

Операторам сотовой связи в Беларуси хотят дать право вести микрофинансовую деятельность. В чем будет специфика, Officelife объяснили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

«В подготавливаемом Национальным банком проекте законодательного акта планируется наделение операторов сотовой связи правом осуществления микрофинансовой деятельности. При этом считаем, что микрофинансирование и осуществление операторами сотовой связи рассрочки платежей при покупке мобильных телефонов и иной техники имеют разную правовую природу и разное правовое регулирование», — говорится в ответе Нацбанка.

В настоящее время действие указа № 394 не распространяется на случаи аванса, предоплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческие займы). Чтобы исключить правовую неопределенность по этому вопросу, в проект включена соответствующая прямая норма.

Когда разработанный проект законодательного акта будет принят, микрофинансовая деятельность операторов сотовой связи будет иметь некоторую специфику, уточнили в Нацбанке.

Сумма микрозайма будет ограничена: максимум 200 базовых величин (6 400 рублей) на одного заемщика в день заключения договора микрозайма. Для микрофинансовых организаций эта сумма не может превышать 15 тыс. базовых величин (480 тысяч рублей).

Микрозаймы будут предоставляться только в безналичном порядке. И в отличие от ломбардов — без обязательного обеспечения в виде залога движимого имущества.

Выдаваемые суммы могут направляться на потребительские цели: для приобретения товаров (работ, услуг) ИП и юридических лиц, в том числе у операторов сотовой связи. А также микрозаймы будут использоваться на иные цели, не связанные с предпринимательской деятельностью заемщика либо не имеющие целевого назначения.

По оценке Нацбанка, спрос на займы без залога остается высоким, о чем свидетельствует большое количество объявлений в интернете о предоставлении денежных средств неопределенному кругу лиц, а также обращений в Национальный банк с вопросами законности такой деятельности.

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