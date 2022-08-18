Андрей Пионтковский: Скоро россиянам покажут танец маленьких лебедей 18.08.2022, 10:24

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Андрей Пионтковский

События в путинском бункере могут начать развиваться стремительно.

За последние недели в Крыму произошли взрывы сразу в нескольких стратегических точках. Речь идет об ударах по аэродрому под Саками, по складам в районе Джанкоя и по аэродрому в пгт Гвардейское. В Кремле же постоянно угрожают Украине «судным днем».

Чем Россия может ответить на «хлопок» в Крыму, как изменилась позиция Запада касательно войны в Украине и каких друзей нашел себе кремлевский диктатор Путин? Об этом в эфире программы «Руно. Война» на Апостроф TV рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Швеции Магдалена Андерссон заявили о том, что они не против, если их оружие будет использоваться для освобождения полуострова. Запад окончательно списал решение крымского вопроса на военный путь?

– Это настроение уже давно чувствуется в Вашингтоне. Заявление шведов связано с их рвением в НАТО, а вот для Шольца это большой концептуальный сдвиг, который надо приветствовать. Да, украинские войска уже начали серьезным образом демилитаризацию и денацификацию украинского Крыма.

– Но почему нет никакого ответа со стороны России? Они всегда говорят, что там кто-то «покурил» в неположенном месте, либо диверсия.

– Это не так. После аэродрома в Саках два дня говорили, что «покурили», и только потом они начали какие-то более-менее внятные комментарии давать. А сейчас уже министерство обороны прекратило эти разговоры о человеческом факторе и заговорило об украинских диверсионных отрядах, о партизанской войне и так далее. В Москве заметили это событие.

– Какие-то действия за этим последуют?

– А что они могут? Ядерным шантажом они занимаются 15 лет, и это Западу уже надоело. Со стороны Великобритании и США – двух ядерных держав, гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму – очень дословно путину объяснили и публично, и не публично на доступном и привычном воспитаннику питерской подворотни языке, что в случае использования ядерного оружия, в ответ на удар его просто убьют. Такой язык понимает. И в плане ядерного шантажа он переключился на угрозу Запорожской АЭС «украинскими» ракетами. То есть ядерную катастрофу я вам устрою, но это не я, а сами украинцы. Это его последняя линия обороны. Не знаю, какие еще он ответы предложит на выход за красные линии.

– К шантажу по ЗАЭС очень насторожено относятся во всем мире, пытаются подключить МАГАТЭ, чтобы они взяли станцию под контроль. Но РФ не дает. Это их последняя ядерная дубинка?

– Путин же все-таки понимает язык силы. Как только ему сказали, что за ядерное нападение его лично убьют, он начал искать пути обхода этой угрозы. Помните, два месяца назад он вызвал Лукашенко, который начал просить его разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Путин рассматривал такой вариант, что, поставив боеголовки на белорусскую территорию, можно ударить оттуда. И не он будет виноват, а Лукашенко. Но ему объяснили, что это тоже не пройдет. Теперь он думает, как взорвать Запорожскую АЭС, списав это на украинцев.

– Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что путин боится только угрозы его собственной жизни.

– Это то, в чем я абсолютно согласен с вашим президентом. Тем более, это подтверждено – Путин больше не угрожает.

Заметьте, как изменилась его риторика, он начал говорить, что ядерная война невозможна, в ней не может быть победителей. Он такое послание направил на конференцию ООН по нераспространению ядерного оружия. Он реально боится за свою жизнь, ему есть что терять: 250 млрд долларов, десяток наложниц, масса детей, яхты, дворцы.

– Это вы ему польстили про десяток наложниц.

– Во всяком случае, он распускает такие слухи о себе. Ну мы же знаем там про Кабаеву, какая-то Кривоножка (Светлана Кривоногих, – «Апостроф"), которая стала миллиардершей. Мальчик Никита, в конце концов. Помните такого мальчика, которого он целовал в животик на Красной площади. Мальчик, наверное, подрос уже.

Он, как живчик, цепляется обеими ручонками за жизнь. Поэтому есть аргументы, которые можно ему предъявлять.

– От ядерного шантажа он отказался?

– Он перешел на угрозы Запорожской АЭС, мол, «это не я». Но и то, я думаю, что это скорее пустая угроза. Начнем с того, что, если это произойдет, тот же ветер может подуть и на Москву. А уж на Краснодарский край он подует совершенно точно.

Чего он добивается этим шантажом? Не победы. Он сражается за свою жизнь. Ему нужно, чтобы весь Запад в ужасе заорал про новый Чернобыль, «давайте любыми средствами достигнем соглашения», «давайте прекращение огня». Приезжали уже Драги, Макрон и Шольц в Киев. С ними очень правильно поступили – их послали в Ирпень, ткнули их носом в российские военные преступления, и они даже не осмелились огласить свой план.

Сейчас Путин нанял в переговорщики Эрдогана. Это хитрейший мужик. Он сейчас начал повторять фразеологию Макрона, что Запад неправильно разговаривает с Путиным, не надо унижать Россию, давайте дадим путину шанс. Он в ближайшее время приедет в Украину и будет вас уговаривать формально на перемирие. Он прекрасно знает, что Киев не согласится. Он скажет путину, что старался, но не вышло, и он уже взял с него громадную цену.

Это показывает, до чего Путин отчаянно хочет прекращения огня – он Эрдогану дал свободу действий в Карабахе и в Сирии. Он снова предал Армению: немедленно после встречи путина с Эрдоганом азербайджанские войска вошли в Лачинский коридор, который якобы охраняет российский миротворческий контингент. Правда, от контингента там ничего не осталось, его половина уже полегла в украинскую землю. Ну и он совершенно не препятствует движению Турции и Азербайджана в Карабахе. Турция собирается и в Сирии решить вопрос в свою пользу.

То есть он сдает ближайших союзников только ради того, чтобы закрепиться за перемирие и спасти свою жизнь.

Давайте посмотрим, какая буча разразится в российских СМИ и тех же прокремлевских каналах, если не остановить контрнаступление украинской армии и она освободит Херсон. Это конец политической карьеры путина.

– Арестович заявлял о том, что в марте были четкие сигналы от РФ относительно мирных переговоров и готовности отвести войска до границ по состоянию на 23 февраля. Сейчас западная разведка говорит, что идут посылы от окружения путина о том, что нужно договориться. Понятно, что после Бучи и Ирпеня Украина просто не может пойти на эти переговоры. А путину они нужны сейчас?

– Путину нужны переговоры сейчас. Вот сегодня-завтра останавливаются военные действия, в результате – у него в руках остаются огромные куски украинской территории. Это так называемые ОРДЛО, Крым, почти вся Херсонская и часть Запорожской области. Сразу же он может это продать как некую победу и спасти свою политическую и физическую жизнь.

После падения Херсона в бункере, как в любой уголовной структуре, сценарий будет развиваться по тем бандитским законам, где опущенный пахан уже не пахан. После освобождения Херсона на следующий день мы увидим танец маленьких лебедей из «Лебединого озера» по телевизору, а в антракте нам объявят, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья более не может выполнять обязанности президента российской федерации.

Это не значит, что придут какие-то замечательные люди, и будет прекрасная новая Россия. К власти придут такие же бандиты. Но тогда уже возможны мирные переговоры о полном территориальном восстановлении Украины.

– Вы назвали Херсон главным трофеем путина. Мне все же кажется, что таким он считает Крым. И этот Крым сейчас горит.

– Тем более. Освобождение Херсона будет означать уже неотвратимость наступления украинской армии. Сейчас он еще может добровольно отойти. Как они любят говорить: «Сделать жест доброй воли». Кстати, после освобождения Херсона вся крымская группировка становится совершенно уязвимой.

К тому же, еще не приводились в действие дальнобойные ракеты к HIMARS – так называемые ATACMS дальностью до 300 километров. По моим ощущениям, эти ракеты уже переданы. Все официальные лица отказываются отвечать на этот вопрос, они молчат, и это многозначительное молчание.

– Премьер Швеции заявила, что Россия не должна выиграть. Окончательно ли на Западе вопрос в отношении России решен?

– Вы знаете, мне больше нравится формулировка министра обороны США Ллойда Остина, который еще 25 апреля, находясь в Киеве вместе с Блинкеном, отвечая на вопрос, в чем цель войны, сказал: «Наша цель – это победа Украины, полное восстановление территориальной целостности Украины и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла больше повторить подобной агрессии». Вот такое определение победы Украины мне больше нравится, чем более осторожное «не допустить поражения».

У западных лидеров колебания между этими двумя формулировками. Нам, конечно, больше нравится более определенная победа Украины.

– The Washington Post пишет о том, что Байдену еще в октябре представили план о том, что Путин собирается развязать широкомасштабную войну. Более того, за этим планом в Украине должны были обезглавить правительство, убить, если понадобится, Зеленского и поставить какую-то марионетку.

– Вы помните, американцы с конца января буквально каждый день об этом предупреждали, кричали. У них прекрасная разведка. Они сорвали несколько предвоенных планов Кремля о химической или биологической атаке на Донбассе, чтобы получить более убедительный повод для войны.

Меня до сих пор это удивляет. Вы помните реакцию на это в Киеве – чуть ли не обвинения в адрес американцев, что они тут нагнетают панику и так далее. Все это было известно. Вот сейчас мы говорим об освобождении Херсона, а его и отдавать не нужно было. Может, вот это недостаточное доверие к информации наших союзников и привело к такому российскому успеху на южном направлении. Но теперь придется эти ошибки исправлять.

– Местная украинская власть говорит о том, что оккупанты вывозят свои семьи из оккупированного Херсона. То есть они уже не чувствуют себя там в безопасности? Готовят Херсон под сдачу?

– Не только семьи, там командование на левый берег перебралось. Это напомнило мне самую постыдную катастрофу в истории Красной армии, когда они уходили из Крыма в конце июня 1942 года. Они же посадили на подводные лодки генералов и полковников, и оставили там сто тысяч солдат, десятки тысяч раненых. Они всех бросили, спасая верхушку. У меня такое ощущение, что что-то подобное произойдет, и таким ремейком крымской катастрофы 1942 года будет херсонская катастрофа 2022 года. «80 лет спустя» можно этот фильм назвать.

– А вы прогнозируете какую-то реакцию российского общества в ближайшие дни? Один взрыв можно скрыть, ну два. А дальше?

– Они уже отреагировали. Сейчас в интернете ходит 50 секунд записи из выступления Шойгу чуть ли не на Красной площади: «Мы не одни, россияне. С нами народы Гвинеи-Бисау, Эритреи, Южноафриканского союза, Габона, Сомали и ДР Конго». Потрясающий сюжет. У нас в России есть такое грубое выражение «дотр*хались до мышей». Вот русские геополитики до этих африканских мышей и …

Основной ответ их на то, что происходит в Крыму, – это африканский биатлон, который они устроили. На днях путин выступал перед вождями африканских племен, хорошо, что они пришли не с копьями какими-нибудь и ядовитыми стрелами. Он обещал им предоставить самое передовое оружие мира – его стандартная форма «не имеет аналогов в мире на десятилетия вперед». По-моему, они уже в очень тяжелом состоянии помешательства.

– К слову, о помощи, о чем говорит желание путина раздать оружие убийцам, насильникам, мародерам? И не просто раздать, он выбирает именно эту категорию, ведь Пригожин недавно ездил по тюрьмам.

– Он бахвалится этим. Это вся цель существования путинской России, его политики. Любыми средствами. Мы проигрываем, Путин, может быть, застрелится в бункере, но все-равно он успеет отдать оружие, которому «аналогов не будет в мире еще десятилетиями», героическому народу Сомали и Южного Габона. Это, по-моему, последняя публичная демонстрация ничтожества российской власти и ее внешнеполитических амбиций.

– Эту последнюю конвульсию очень удачно накрыли Вооруженные силы Украины в Попасной. Координаты «вагнеровцев» очень удачно сдал российский журналист.

– Они его, наверное, уже расстреляли, и он этого заслуживает. Вот эти так называемые легендарные военные корреспонденты – это чудовищные негодяи. Я думаю, кроме процесса над главными военными преступниками, где будут эти Шойгу, Риббентропы наши, будет специальный процесс над пропагандистами войны. Пропаганда войны – это тяжелейшее военное преступление, за которое будут отвечать эти Поддубные, Коцы и прочие мерзавцы.

– Да, мы ждем над ними суд. Мы с вами говорили как-то про трибунал в Мариуполе, но у нас много разрушенных городов в Украине после оккупантов.

– Провести придется по всем городам.

– Как повлияет это уничтожение десятков «вагнеровцев»? Мы понимаем, что это отбросы, которые из тюрьмы туда притащили, но тем не менее.

– Неизвестно, задело ли там основного мерзавца Пригожина. Это еще один личный удар по путину. Я не хочу сравнивать, но Пригожин для путина – это то же самое, что Отто Скорцени для Гитлера. Это самый любимый и самый близкий к телу террорист и преступник. Какой-то каскад очень серьезных психологических ударов по путину.

Но они сами наносят их. Что можно придумать более унизительное для российской власти, чем африканский биатлон на Красной площади. Где Шойгу дрожащими руками держит листочек и перечисляет около десяти самых ничтожных африканских стран как величайших друзей, которые приехали на Красную площадь рядом с Шойгу и Путиным сплотиться вокруг великого вождя русского племени.

– Это же унижает их.

– Вот я и говорю, что они сами себя унижают. Они уже этого не понимают, и это хороший знак. Это показывает, что они уже по ту сторону. По ту сторону добра и зла они уже давно были, а сейчас они просто по ту сторону сознания какого-то элементарного.

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