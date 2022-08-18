Удар РФ по общежитию в Харькове: появилось жуткое видео изнутри здания 18.08.2022, 10:37

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В общежитии были женщины, пенсионеры и дети.

Российские оккупанты безжалостно обстреляли общежитие в Харькове, внутри которого было много людей. В результате этого произошел обвал здания. В Сети появилось видео, которое было снято практически сразу после удара, сообщает «Главред».

На место происшествия первыми прибыли патрульные и сразу помчались спасать людей. На кадрах видно полуразрушенное здание.

В общежитии были мужчины, женщины, пенсионеры и дети. Одна женщина, кричала, что ее бабушка оказалась заблокированной.

В Минобороны РФ уже отреагировали на обстрел и цинично заявили, что удар был нанесен якобы «по базе иностранных наемников».

Напомним, что вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

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