«Большинство в армии недовольно Путиным и его политикой» 2 18.08.2022, 10:43

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фото: reuters

Сбежавший с фронта российский десантник рассказал о настроениях в боевых частях.

Российский десантник Павел Филатьев, который был среди оккупантов, вторгшихся в Украину 24 февраля, рассказал, что далеко не все военные в РФ довольны политикой Владимира Путина. Он считает, что провалы путинской армии в Украине могут быть связаны с тем, что сами оккупанты якобы знают, что поступают неправильно, но не могут отказаться воевать.

Об этом Филатьев рассказал в интервью The Guardian. Он воевал против украинцев в составе 56-го десантно-штурмового полка. В первые дни вторжения его подразделение отправили на штурм Херсона. Из-за травмы глаза Филатьева эвакуировали, на фронт он не вернулся.

Позже он написал книгу о том, в каком состоянии была армия оккупантов в первые дни войны, а сейчас уехал из РФ в США.

В разговоре с журналистами он сказал, что якобы «не видит в этой войне справедливости».

«Я не боюсь сражаться на войне. Но мне нужно ощущать справедливость, понимать, что я поступаю правильно. И я считаю, что все это терпит неудачу не только потому, что правительство все украло, но и потому, что мы, русские, не ощущаем, что поступаем правильно», – отметил Филатьев.

По его словам, с тех пор, как он стал достоянием общественности, все его подразделение прекратило с ним контактировать. Однако он считает, что как минимум 20% из них полностью поддержали его протест. Филатьев также сказал, что и другие военные рассказывали ему, будто бы «испытывают уважение к патриотизму украинцев, сражающихся за свою территорию». Также оккупанты жаловались на жестокое обращение России с собственными солдатами.

«Большинство в армии недовольно тем, что там происходит, недовольно правительством и своим командованием, недовольно Путиным и его политикой, недовольно министром обороны, не служившим в армии. Большинство военных не хотят никого убивать и тем более не хотят войны, но мы скованы патриотизмом, законами, чувством вины перед сослуживцами, никто не хочет быть трусом. Мы не можем бросить оружие и сбежать», – говорится в книге оккупанта.

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