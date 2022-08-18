«Зашли в местный Sinsay и просто поразились ценам» 4 18.08.2022, 10:51

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Россияне массово ездят в Беларусь купить одежду ушедших из РФ брендов.

Летом 2022 года отмечается лавинообразный рост спроса на поездки в Беларусь. С начала июня россияне купили в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем в тот же период 2021 года. Почти в полтора раза выросло и число проданных билетов на поезда, сообщает газета «Известия».

Одной из причин повышенного спроса на поездки в Минск стала возможность купить по хорошим ценам товары покинувших Россию брендов. В частности, одежда компании Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, а также ориентированные на молодежь Bershka, Stradivarius и Pull and Bear, продается в Беларуси в среднем на 20−30% дешевле, чем до закрытия магазинов в России.

«Зашли в местный Sinsay и просто поразились ценам — они тут на порядок ниже, чем в России», — рассказала «Известиям» российская туристка Марина.

Сейчас на официальном сайте Zara одно и то же летнее платье можно найти за 299 белорусских и 9 тысяч российских рублей. Курс на 17 августа составляет примерно 24 рубля за один белорусский рубль. Таким образом, в Беларуси вещь можно купить на 20% дешевле, чем она стоила бы в России.

Еще один пример: пижама Oysho на российском сайте стоит 6,6 тысячи рублей, а на белорусском — 185 рублей, то есть около 4,5 тысячи российских. Экономия составляет 32%.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России отметила моду на закупки в Беларуси как «новый тренд» на фоне «антироссийских санкций». В статье на сайте ассоциации турагентство «Мультитур» рассказало, что шопинг-туристы все больше едут в Беларусь, а «доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет уже 10−15% от всех бронирований по направлению».

Кроме этого, АТОР сообщило о планах фирмы FUN&SUN запустить специальный шоп-тур, в рамках которого даже можно будет открыть банковскую карту белорусского банка.

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