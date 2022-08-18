Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутерришем во Львове 4 18.08.2022, 10:56

2,604

Самолет Эрдогана турецкого лидера вначале прибудет в Польшу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вылетел на частном самолете из аэропорта Анкара Эсенбога. Сегодня он проведет трехсторонние переговоры во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает TRT Haber.

Полет турецкого лидера займет около двух часов.

По данным издания, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда он наземным транспортом проследует во Львов.

Напомним, во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерриш обсудят пути прекращения войны, а также «зерновые коридоры».

Отметим, что в начале августа во время визита в Сочи Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину провести личную встречу с Зеленским.

ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİTTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.



TVNET Muhabiri Haluk Karakaya Ankara'dan gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/8wwrhf8jUb — TVNET (@tvnet) August 18, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».