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Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутерришем во Львове

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  • 18.08.2022, 10:56
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Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутерришем во Львове

Самолет Эрдогана турецкого лидера вначале прибудет в Польшу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вылетел на частном самолете из аэропорта Анкара Эсенбога. Сегодня он проведет трехсторонние переговоры во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает TRT Haber.

Полет турецкого лидера займет около двух часов.

По данным издания, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда он наземным транспортом проследует во Львов.

Напомним, во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерриш обсудят пути прекращения войны, а также «зерновые коридоры».

Отметим, что в начале августа во время визита в Сочи Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину провести личную встречу с Зеленским.

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