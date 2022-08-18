Где и в чем хранят деньги белорусы? 1 18.08.2022, 11:12

Большинство белорусов вовсе не откладывает средства.

Белорусы стремятся хранить свои сбережения преимущественно в ликвидной форме, чтобы иметь деньги всегда «под рукой». Преимущественно, форма хранения - белорусские рубли, доллары и евро, пишет thinktanks.by.

Большинство белорусов вовсе не откладывает средства. Такие данные были получены в ходе опроса населения Беларуси, проведенного в начале 2022 года в рамках исследования, посвященного формированию доверия к национальной валюте.

Исследование было направлено на выявление установок, убеждений («Какие способы сохранения сбережений являются надежными лично для Вас?») и действий («Какие способы сохранения сбережений Вы используете сейчас?») субъектов, пишет журнал Нацбанка «Банкаўскі веснік».

Выяснилось, что белорусы отдают предпочтение более ликвидным способам сбережений, жертвуя при этом возможной доходностью. Так, малое количество респондентов (6–7%) хранят деньги на рублевых и валютных депозитах, хотя около 20% – относят их к надежным способам сбережений.

Опрошенные считают наличные средства и средства на карте в валюте (39,7%) и в белорусских рублях (35,7%) наиболее надежными и, как правило, используют такие виды сбережений. Валюта, хотя и вызывает наибольшее доверие респондентов, несколько уступает белорусскому рублю как средству сбережения по распространенности. Покупка недвижимости (33,2%) и товары длительного пользования (20,9%) воспринимаются респондентами как надежные средства сбережения, но применяются в этом качестве относительно редко. Расхождения в ответах на вопросы отчасти можно объяснить в среднем небольшими доходами населения, когда только половина белорусов может позволить себе купить товары длительного пользования, а недвижимость – только 9% (согласно ответам на вопрос «Какое из высказываний лучшим образом характеризует материальное благосостояние Вашей семьи?»).

Из ответов на вопросы «Как Вы или Ваша семья распоряжаются доходами?» и «Сколько Вам удается отложить денег в месяц после всех расходов?» можно сделать вывод, что около 25% опрошенных вообще не могут сберегать.

Тот же опрос показал, что около 40% опрошенных сначала стараются отложить, а затем потратить средства, что является рациональной стратегией. Согласно опросу НАН Беларуси, проведенному в ноябре 2020 г., доля респондентов, которые руководствуются подобной стратегией, равнялась 30%, увеличившись с 20% в 2016 г. Это говорит о позитивной динамике развития модели сбережений и схожести результатов разных опросов: белорусы все чаще придерживаются эффективной стратегии сбережений и трат, склонны к сбережениям, однако предпочитают держать денежные средства в наличной форме и на картах (текущих счетах), что вряд ли можно считать полноценными сбережениями. То же самое относится к товарам длительного пользования, которые с течением времени теряют свою стоимость. Доходность от владения квартирой или домом может обеспечиваться сдачей их в аренду и повышением ее стоимости.

Как говорится в журнале, на основе полученных результатов можно сделать вывод, что белорусы стремятся хранить свои сбережения преимущественно в ликвидной форме, что дает им возможность иметь деньги всегда «под рукой» для крупных трат либо с целью сохранения возможности перевода средств в другую форму. При этом предпочтение чаще всего отдается наличной валюте (доллару США либо евро). Это можно объяснить негативным опытом в прошлом, связанным с обесценением сбережений в белорусских рублях в результате нескольких валютных кризисов.

За последнее время можно выделить такие кризисные периоды, как 1990– 1995 гг., 1998 г., 2009 г., 2011 г., 2014–2015 гг., когда респонденты (сами либо их родственники, друзья, знакомые) лишились денег на сберкнижках в результате их обесценения при распаде СССР (до 50% опрошенных), из-за инфляции (до 40%), из-за потери вкладов в банках (до 30%)

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